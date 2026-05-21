Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Египте обнаружили крупнейшее за 15 лет месторождение нефти и газа - 21.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260521/egipet-870110864.html
В Египте обнаружили крупнейшее за 15 лет месторождение нефти и газа
В Египте обнаружили крупнейшее за 15 лет месторождение нефти и газа - 21.05.2026, ПРАЙМ
В Египте обнаружили крупнейшее за 15 лет месторождение нефти и газа
Огромное месторождение нефти и газа обнаружено в Египте, сообщило министерство нефти и минеральных ресурсов страны. | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T17:49+0300
2026-05-21T17:49+0300
энергетика
нефть
газ
египет
ливия
красное море
eni
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_4bcc8ecb3e9d63d1a080b61fd31253c2.jpg
КАИР, 21 мая - ПРАЙМ. Огромное месторождение нефти и газа обнаружено в Египте, сообщило министерство нефти и минеральных ресурсов страны. "Министерство нефти и природных ресурсов объявило о том, что нефтяная компания Agiba - совместное инвестиционное предприятие Egyptian General Petroleum Corporation и итальянской компании Eni - совершила новое и важное открытие в Западной пустыне", - говорится в заявлении министерства. Западная пустыня представляет собой регион к западу от реки Нил и до границы Египта с Ливией. Отмечается, что новое месторождение стало крупнейшим открытием для Agiba за последние 15 лет. "Предварительные оценки указывают на наличие около 330 миллиардов кубических футов газа и десяти миллионов баррелей нефтепродуктов и сырой нефти", - подчеркнуло министерство. Министерство добавило, что месторождение находится в десяти километрах от действующих нефтяных объектов и инфраструктуры, это позволит в короткие сроки приступить к разработке и добыче. Египет планирует в 2026 году пробурить более 100 нефтяных и газовых скважин, заявил ранее премьер-министр Мустафа Мадбули. В минувшем 2025 году египетские власти неоднократно сообщали об обнаружении и вводе в эксплуатацию новых месторождений нефти и газа. Также министерство нефти и минеральных ресурсов объявило о новом международном тендере на разведку нефти и газа в четырех районах в Красном море.
https://1prime.ru/20260521/neft-870106980.html
египет
ливия
красное море
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_161:0:2828:2000_1920x0_80_0_0_17fcab8d43aeebbc5f69f7ae0da624c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, газ, египет, ливия, красное море, eni
Энергетика, Нефть, Газ, ЕГИПЕТ, ЛИВИЯ, Красное море, Eni
17:49 21.05.2026
 
В Египте обнаружили крупнейшее за 15 лет месторождение нефти и газа

В Египте нашли крупнейшее за 15 лет месторождение нефти и газа в Западной пустыне

© РИА Новости . Борис Бабанов | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Борис Бабанов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
КАИР, 21 мая - ПРАЙМ. Огромное месторождение нефти и газа обнаружено в Египте, сообщило министерство нефти и минеральных ресурсов страны.
"Министерство нефти и природных ресурсов объявило о том, что нефтяная компания Agiba - совместное инвестиционное предприятие Egyptian General Petroleum Corporation и итальянской компании Eni - совершила новое и важное открытие в Западной пустыне", - говорится в заявлении министерства.
Западная пустыня представляет собой регион к западу от реки Нил и до границы Египта с Ливией. Отмечается, что новое месторождение стало крупнейшим открытием для Agiba за последние 15 лет.
"Предварительные оценки указывают на наличие около 330 миллиардов кубических футов газа и десяти миллионов баррелей нефтепродуктов и сырой нефти", - подчеркнуло министерство.
Министерство добавило, что месторождение находится в десяти километрах от действующих нефтяных объектов и инфраструктуры, это позволит в короткие сроки приступить к разработке и добыче.
Египет планирует в 2026 году пробурить более 100 нефтяных и газовых скважин, заявил ранее премьер-министр Мустафа Мадбули.
В минувшем 2025 году египетские власти неоднократно сообщали об обнаружении и вводе в эксплуатацию новых месторождений нефти и газа. Также министерство нефти и минеральных ресурсов объявило о новом международном тендере на разведку нефти и газа в четырех районах в Красном море.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2026
Глава МЭИ предупредил об ухудшении ситуации на мировом нефтяном рынке
15:50
 
ЭнергетикаНефтьГазЕГИПЕТЛИВИЯКрасное мореEni
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала