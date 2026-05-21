В Египте обнаружили крупнейшее за 15 лет месторождение нефти и газа

Огромное месторождение нефти и газа обнаружено в Египте, сообщило министерство нефти и минеральных ресурсов страны. | 21.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-21T17:49+0300

КАИР, 21 мая - ПРАЙМ. Огромное месторождение нефти и газа обнаружено в Египте, сообщило министерство нефти и минеральных ресурсов страны. "Министерство нефти и природных ресурсов объявило о том, что нефтяная компания Agiba - совместное инвестиционное предприятие Egyptian General Petroleum Corporation и итальянской компании Eni - совершила новое и важное открытие в Западной пустыне", - говорится в заявлении министерства. Западная пустыня представляет собой регион к западу от реки Нил и до границы Египта с Ливией. Отмечается, что новое месторождение стало крупнейшим открытием для Agiba за последние 15 лет. "Предварительные оценки указывают на наличие около 330 миллиардов кубических футов газа и десяти миллионов баррелей нефтепродуктов и сырой нефти", - подчеркнуло министерство. Министерство добавило, что месторождение находится в десяти километрах от действующих нефтяных объектов и инфраструктуры, это позволит в короткие сроки приступить к разработке и добыче. Египет планирует в 2026 году пробурить более 100 нефтяных и газовых скважин, заявил ранее премьер-министр Мустафа Мадбули. В минувшем 2025 году египетские власти неоднократно сообщали об обнаружении и вводе в эксплуатацию новых месторождений нефти и газа. Также министерство нефти и минеральных ресурсов объявило о новом международном тендере на разведку нефти и газа в четырех районах в Красном море.

нефть, газ, египет, ливия, красное море, eni