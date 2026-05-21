https://1prime.ru/20260521/exxon-870119353.html

Exxon может вернуться к добыче нефти в Венесуэле, пишут СМИ

Exxon может вернуться к добыче нефти в Венесуэле, пишут СМИ - 21.05.2026, ПРАЙМ

Exxon может вернуться к добыче нефти в Венесуэле, пишут СМИ

Американская энергетическая компания ExxonMobil может уже в этом месяце договориться с Каракасом о возращении к добыче нефти в Венесуэле спустя почти 20 лет... | 21.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-21T23:43+0300

2026-05-21T23:43+0300

2026-05-21T23:43+0300

энергетика

нефть

венесуэла

вашингтон

сша

николас мадуро

дональд трамп

new york times

exxon

pdvsa

https://cdnn.1prime.ru/img/75887/32/758873222_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_dc190ef6c97bb8b5ec5cb85fcc50ce9a.jpg

ВАШИНГТОН, 21 мая - ПРАЙМ. Американская энергетическая компания ExxonMobil может уже в этом месяце договориться с Каракасом о возращении к добыче нефти в Венесуэле спустя почти 20 лет после своего ухода из страны, передает газета New York Times со ссылкой на источники. "В рамках сделки, которая может быть заключена и объявлена уже в этом месяце, предполагается, что Exxon подпишет контракты на добычу нефти на шести месторождениях в нескольких регионах Венесуэлы, сообщили источники, знакомые с ситуацией", - пишет газета. По информации издания, в последние недели представители компании активно добиваются возможности вести бизнес в Венесуэле, отдавая приоритет полноценному возвращению, а не постепенному наращиванию присутствия через отдельные сделки. ExxonMobil ушла из Венесуэлы в 2007 году после того, как правительство бывшего президента Уго Чавеса национализировало крупные нефтяные проекты на территории страны, а компания не смогла договориться об условиях работы под контролем государственной нефтяной компании PDVSA, которой должна была принадлежать контрольная доля. В начале января Вашингтон нанес авиаудар по Каракасу с целью захватить Николаса Мадуро и его супругу, а президент США Дональд Трамп объявил о намерении взять под контроль венесуэльскую нефть и заработать на ее продаже. После этого Вашингтон и Каракас восстановили дипломатические отношения и работу посольств, закрытых в 2019 году, и объявили о налаживании отношений во всех сферах. В марте руководитель подразделения по разведке и добыче компании Дэн Амманн сообщил, что сотрудники компании находятся в Венесуэле для оценки состояния нефтяного сектора страны.

https://1prime.ru/20260521/neft-870117864.html

венесуэла

вашингтон

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, венесуэла, вашингтон, сша, николас мадуро, дональд трамп, new york times, exxon, pdvsa