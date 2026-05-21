Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Exxon может вернуться к добыче нефти в Венесуэле, пишут СМИ - 21.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260521/exxon-870119353.html
Exxon может вернуться к добыче нефти в Венесуэле, пишут СМИ
Exxon может вернуться к добыче нефти в Венесуэле, пишут СМИ - 21.05.2026, ПРАЙМ
Exxon может вернуться к добыче нефти в Венесуэле, пишут СМИ
Американская энергетическая компания ExxonMobil может уже в этом месяце договориться с Каракасом о возращении к добыче нефти в Венесуэле спустя почти 20 лет... | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T23:43+0300
2026-05-21T23:43+0300
энергетика
нефть
венесуэла
вашингтон
сша
николас мадуро
дональд трамп
new york times
exxon
pdvsa
https://cdnn.1prime.ru/img/75887/32/758873222_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_dc190ef6c97bb8b5ec5cb85fcc50ce9a.jpg
ВАШИНГТОН, 21 мая - ПРАЙМ. Американская энергетическая компания ExxonMobil может уже в этом месяце договориться с Каракасом о возращении к добыче нефти в Венесуэле спустя почти 20 лет после своего ухода из страны, передает газета New York Times со ссылкой на источники. "В рамках сделки, которая может быть заключена и объявлена уже в этом месяце, предполагается, что Exxon подпишет контракты на добычу нефти на шести месторождениях в нескольких регионах Венесуэлы, сообщили источники, знакомые с ситуацией", - пишет газета. По информации издания, в последние недели представители компании активно добиваются возможности вести бизнес в Венесуэле, отдавая приоритет полноценному возвращению, а не постепенному наращиванию присутствия через отдельные сделки. ExxonMobil ушла из Венесуэлы в 2007 году после того, как правительство бывшего президента Уго Чавеса национализировало крупные нефтяные проекты на территории страны, а компания не смогла договориться об условиях работы под контролем государственной нефтяной компании PDVSA, которой должна была принадлежать контрольная доля. В начале января Вашингтон нанес авиаудар по Каракасу с целью захватить Николаса Мадуро и его супругу, а президент США Дональд Трамп объявил о намерении взять под контроль венесуэльскую нефть и заработать на ее продаже. После этого Вашингтон и Каракас восстановили дипломатические отношения и работу посольств, закрытых в 2019 году, и объявили о налаживании отношений во всех сферах. В марте руководитель подразделения по разведке и добыче компании Дэн Амманн сообщил, что сотрудники компании находятся в Венесуэле для оценки состояния нефтяного сектора страны.
https://1prime.ru/20260521/neft-870117864.html
венесуэла
вашингтон
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75887/32/758873222_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_8a8b23b513ba2df21e0c1236e88cbf7c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, венесуэла, вашингтон, сша, николас мадуро, дональд трамп, new york times, exxon, pdvsa
Энергетика, Нефть, ВЕНЕСУЭЛА, ВАШИНГТОН, США, Николас Мадуро, Дональд Трамп, New York Times, Exxon, PDVSA
23:43 21.05.2026
 
Exxon может вернуться к добыче нефти в Венесуэле, пишут СМИ

N T: ExxonMobil может договориться с Каракасом о возвращении к добыче нефти в Венесуэле

© flickr.com / ctamФлаг Венесуэлы
Флаг Венесуэлы - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2026
Флаг Венесуэлы. Архивное фото
© flickr.com / ctam
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 21 мая - ПРАЙМ. Американская энергетическая компания ExxonMobil может уже в этом месяце договориться с Каракасом о возращении к добыче нефти в Венесуэле спустя почти 20 лет после своего ухода из страны, передает газета New York Times со ссылкой на источники.
"В рамках сделки, которая может быть заключена и объявлена уже в этом месяце, предполагается, что Exxon подпишет контракты на добычу нефти на шести месторождениях в нескольких регионах Венесуэлы, сообщили источники, знакомые с ситуацией", - пишет газета.
По информации издания, в последние недели представители компании активно добиваются возможности вести бизнес в Венесуэле, отдавая приоритет полноценному возвращению, а не постепенному наращиванию присутствия через отдельные сделки.
ExxonMobil ушла из Венесуэлы в 2007 году после того, как правительство бывшего президента Уго Чавеса национализировало крупные нефтяные проекты на территории страны, а компания не смогла договориться об условиях работы под контролем государственной нефтяной компании PDVSA, которой должна была принадлежать контрольная доля.
В начале января Вашингтон нанес авиаудар по Каракасу с целью захватить Николаса Мадуро и его супругу, а президент США Дональд Трамп объявил о намерении взять под контроль венесуэльскую нефть и заработать на ее продаже. После этого Вашингтон и Каракас восстановили дипломатические отношения и работу посольств, закрытых в 2019 году, и объявили о налаживании отношений во всех сферах.
В марте руководитель подразделения по разведке и добыче компании Дэн Амманн сообщил, что сотрудники компании находятся в Венесуэле для оценки состояния нефтяного сектора страны.
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2026
Нефть марки Brent опустилась ниже 103 долларов за баррель впервые с 11 мая
Вчера, 22:16
 
ЭнергетикаНефтьВЕНЕСУЭЛАВАШИНГТОНСШАНиколас МадуроДональд ТрампNew York TimesExxonPDVSA
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала