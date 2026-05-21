https://1prime.ru/20260521/finlyandiya-870075711.html

"Верните лес". Финны пожалели об этом шаге против России

"Верните лес". Финны пожалели об этом шаге против России - 21.05.2026, ПРАЙМ

"Верните лес". Финны пожалели об этом шаге против России

В Финляндии сильно подорожала мебель: кухни, диваны, кровати, шкафы. От импорта российской древесины отказались, а лес из Швеции и Прибалтики покупать совсем... | 21.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-21T07:07+0300

2026-05-21T07:07+0300

2026-05-21T07:07+0300

статья

мировая экономика

финляндия

швеция

прибалтика

рослесхоз

лес

https://cdnn.1prime.ru/img/84233/43/842334320_0:104:3071:1831_1920x0_80_0_0_d56d1907e2d0292d162a74dfe474c175.jpg

МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ, Светлана Медведева. В Финляндии сильно подорожала мебель: кухни, диваны, кровати, шкафы. От импорта российской древесины отказались, а лес из Швеции и Прибалтики покупать совсем невыгодно. Расплачиваются за это розничные потребители.Не самые выгодные условияДо 2022-го 70 процентов финского импорта древесины приходилось на Россию.После введения санкций пришлось спешно перекраивать логистику и искать альтернативы в Швеции и странах Балтии."А они выдвинули весьма жесткие условия", — говорит профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета Константин Лебедев.По данным РИА Новости, цены на древесное сырье в Финляндии выросли на 20-60 процентов, мебель подорожала на 30 процентов."Я вижу в этой ситуации не просто локальный рыночный казус, а хрестоматийный пример того, как политически мотивированные решения запускают необратимые экономические цепочки", — подчеркивает эксперт.Покупать не торопятсяРазумеется, спрос на мебель резко упал.Предприятия закрываются одно за другим. В 2023-м — 55, в 2024-м — 89.В этом году обанкротилась Indoor Group Oy — владелец крупнейших в стране сетей мебельных магазинов Asko и Sotka.Исполнительный директор Федерации лесной промышленности Янне Лияс уверен: будет еще хуже.Проблема не только в цене, но и в том, что финны не торопятся покупать квартиры, для которых, мебель, собственно, и нужна. Безработица на пике. А те, кто пока трудоустроен, живут словно на пороховой бочке. В такой ситуации не до новоселья.В 2025-м в Эстонии разорился производитель мебели с 30-летней историей Fortem Grupp, поставлявший кухонную мебель в Финляндию для новостроек."Серьезнейшие страдания"Рост цен на древесину — лишь вершина айсберга. Финская экономика столкнулась с серьезнейшими структурными проблемами. Разрыв отлаженных торговых связей с Россией лишил страну не только пиломатериалов, но и дешевых энергоресурсов, что спровоцировало каскадный рост издержек по всем секторам, отмечает Лебедев.Финляндия потеряла большой рынок сбыта — в том числе мебели и офисной бумаги. Кроме того, пострадал туризм, гостиничный сегмент и связанный с ним ресторанный, добавляет доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.Премьер-министр Петтери Орпо публично признал многомиллиардные инвестиционные потери и тот неприятный факт, что национальная экономика сильно страдает от разрыва с Россией, напоминает Лебедев.Сыграло на рукуПока Финляндия судорожно наращивает собственные вырубки, приближаясь к пределу освоения расчетной лесосеки в северных регионах и тем самым закладывая мину замедленного действия под сырьевую базу, российский лесопромышленный комплекс демонстрирует завидную гибкость, указывает эксперт.По данным Рослесхоза, в прошлом году Россия поставляла лесопродукцию в 40 дружественных стран. Больше всего закупил Китай — почти 13,4 миллиона кубометров пиломатериалов. Среди торговых партнеров — Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Египет, Турция, Иран, Таджикистан.Таким образом, финский пример наглядно подтвердил простую истину международного бизнеса: санкции — обоюдоострое оружие.Пока европейский потребитель переплачивает за собственные политические амбиции, российский производитель получает бесценный стимул к диверсификации и повышению глубины переработки внутри страны, что в долгосрочной перспективе делает отечественную экономику еще сильнее.

https://1prime.ru/20260519/rossiya-870059344.html

https://1prime.ru/20260514/finlyandiya-869940116.html

финляндия

швеция

прибалтика

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, финляндия, швеция, прибалтика, рослесхоз, лес