В АдГ заявили, что правительство пренебрегает своими интересами ради чужих

Депутат немецкого бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер заявил, что правительство ФРГ, уходя от вопросов... | 21.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-21T20:52+0300

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Депутат немецкого бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер заявил, что правительство ФРГ, уходя от вопросов о терактах на газопроводах "Северные потоки", пренебрегает собственными интересами ради чужих. "Федеральное правительство хранит полное молчание. Я задал правительству… простой вопрос: направляли ли вы запрос на экстрадицию пяти подозреваемых, находящихся в настоящее время на Украине?.. Тот, кто не отвечает на такой вопрос, не служит Германии. Тот, кто не отвечает на такой вопрос, служит кому угодно, но не гражданам Германии", - заявил Фронмайер в ходе заседания бундестага, на котором обсуждалась инициатива АдГ создать комиссию по расследованию терактов. Трансляцию вел телеканал Phoenix. Фронмайер уточнил, что министерство иностранных дел ФРГ, возглавляемое Йоханном Вадефулем, также уклонилось от ответа на поставленный вопрос. Депутат назвал происходящее скандалом, в котором бундестаг должен разобраться. Кроме того, Фронмайер прокомментировал постановление польского суда об освобождении украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в теракте на газопроводе. "Провокация, нарушающая верховенство права… Недопустимо, чтобы партнер ЕС мирился с терроризмом и подрывом немецкой инфраструктуры", - подчеркнул Фронмайер. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

