Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В АдГ заявили, что правительство пренебрегает своими интересами ради чужих - 21.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260521/germaniya-870116308.html
В АдГ заявили, что правительство пренебрегает своими интересами ради чужих
В АдГ заявили, что правительство пренебрегает своими интересами ради чужих - 21.05.2026, ПРАЙМ
В АдГ заявили, что правительство пренебрегает своими интересами ради чужих
Депутат немецкого бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер заявил, что правительство ФРГ, уходя от вопросов... | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T20:52+0300
2026-05-21T20:52+0300
экономика
газ
мировая экономика
германия
сша
украина
сеймур херш
дмитрий песков
джо байден
адг
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/15/870116211_0:290:750:712_1920x0_80_0_0_7eeae7aebc1055285513f4d08e228807.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Депутат немецкого бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер заявил, что правительство ФРГ, уходя от вопросов о терактах на газопроводах "Северные потоки", пренебрегает собственными интересами ради чужих. "Федеральное правительство хранит полное молчание. Я задал правительству… простой вопрос: направляли ли вы запрос на экстрадицию пяти подозреваемых, находящихся в настоящее время на Украине?.. Тот, кто не отвечает на такой вопрос, не служит Германии. Тот, кто не отвечает на такой вопрос, служит кому угодно, но не гражданам Германии", - заявил Фронмайер в ходе заседания бундестага, на котором обсуждалась инициатива АдГ создать комиссию по расследованию терактов. Трансляцию вел телеканал Phoenix. Фронмайер уточнил, что министерство иностранных дел ФРГ, возглавляемое Йоханном Вадефулем, также уклонилось от ответа на поставленный вопрос. Депутат назвал происходящее скандалом, в котором бундестаг должен разобраться. Кроме того, Фронмайер прокомментировал постановление польского суда об освобождении украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в теракте на газопроводе. "Провокация, нарушающая верховенство права… Недопустимо, чтобы партнер ЕС мирился с терроризмом и подрывом немецкой инфраструктуры", - подчеркнул Фронмайер. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
https://1prime.ru/20260521/germanija-870085172.html
германия
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/15/870116211_0:219:750:782_1920x0_80_0_0_fb18ed07e7e101b2e5867efb20c2fc95.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, мировая экономика, германия, сша, украина, сеймур херш, дмитрий песков, джо байден, адг, ес, северный поток - 2
Экономика, Газ, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, США, УКРАИНА, Сеймур Херш, Дмитрий Песков, Джо Байден, АдГ, ЕС, Северный поток - 2
20:52 21.05.2026
 
В АдГ заявили, что правительство пренебрегает своими интересами ради чужих

Фронмайер: правительство ФРГ пренебрегает своими интересами в вопросе "Северных потоков"

© РИА Новости . фото Татьяны ФирсовойБундестаг ФРГ
Бундестаг ФРГ - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2026
Бундестаг ФРГ. Архивное фото
© РИА Новости . фото Татьяны Фирсовой
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Депутат немецкого бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер заявил, что правительство ФРГ, уходя от вопросов о терактах на газопроводах "Северные потоки", пренебрегает собственными интересами ради чужих.
"Федеральное правительство хранит полное молчание. Я задал правительству… простой вопрос: направляли ли вы запрос на экстрадицию пяти подозреваемых, находящихся в настоящее время на Украине?.. Тот, кто не отвечает на такой вопрос, не служит Германии. Тот, кто не отвечает на такой вопрос, служит кому угодно, но не гражданам Германии", - заявил Фронмайер в ходе заседания бундестага, на котором обсуждалась инициатива АдГ создать комиссию по расследованию терактов. Трансляцию вел телеканал Phoenix.
Фронмайер уточнил, что министерство иностранных дел ФРГ, возглавляемое Йоханном Вадефулем, также уклонилось от ответа на поставленный вопрос. Депутат назвал происходящее скандалом, в котором бундестаг должен разобраться.
Кроме того, Фронмайер прокомментировал постановление польского суда об освобождении украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в теракте на газопроводе.
"Провокация, нарушающая верховенство права… Недопустимо, чтобы партнер ЕС мирился с терроризмом и подрывом немецкой инфраструктуры", - подчеркнул Фронмайер.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Германия в марте нарастила импорт российской рыбы до 35 млн евро
02:18
 
ЭкономикаГазМировая экономикаГЕРМАНИЯСШАУКРАИНАСеймур ХершДмитрий ПесковДжо БайденАдГЕССеверный поток - 2
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала