https://1prime.ru/20260521/japonija-870088892.html

Япония в апреле сократила импорт нефти из Ближнего Востока на 67,2%

Япония в апреле сократила импорт нефти из Ближнего Востока на 67,2% - 21.05.2026, ПРАЙМ

Япония в апреле сократила импорт нефти из Ближнего Востока на 67,2%

Япония сократила в апреле импорт нефти из стран Ближнего Востока на 67,2% по сравнению с тем же месяцем 2025 года, такие статистические данные по внешней... | 21.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-21T06:59+0300

2026-05-21T06:59+0300

2026-05-21T06:59+0300

нефть

энергетика

экономика

ближний восток

япония

ормузский пролив

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870088892.jpg?1779335967

ТОКИО, 21 мая - ПРАЙМ. Япония сократила в апреле импорт нефти из стран Ближнего Востока на 67,2% по сравнению с тем же месяцем 2025 года, такие статистические данные по внешней торговле обнародовало японское министерство финансов. Объем нефти, импортированной из государств Ближнего Востока, составил 3,84 миллиона килолитров, что на 67,2% меньше, чем в апреле прошлого года, следует из сведений министерства. Согласно данным агентства Киодо, это самый низкий уровень с 1979 года, когда стала вестись статистика в ее нынешнем виде. Япония на 94% зависит от импорта нефти из стран Ближнего Востока, почти все поставки проходят через Ормузский пролив.

ближний восток

япония

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, ближний восток, япония, ормузский пролив