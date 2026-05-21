Япония в апреле сократила импорт нефти из Ближнего Востока на 67,2%
2026-05-21T06:59+0300
ТОКИО, 21 мая - ПРАЙМ. Япония сократила в апреле импорт нефти из стран Ближнего Востока на 67,2% по сравнению с тем же месяцем 2025 года, такие статистические данные по внешней торговле обнародовало японское министерство финансов.
Объем нефти, импортированной из государств Ближнего Востока, составил 3,84 миллиона килолитров, что на 67,2% меньше, чем в апреле прошлого года, следует из сведений министерства.
Согласно данным агентства Киодо, это самый низкий уровень с 1979 года, когда стала вестись статистика в ее нынешнем виде.
Япония на 94% зависит от импорта нефти из стран Ближнего Востока, почти все поставки проходят через Ормузский пролив.
Минфин Японии: импорт нефти из стран Ближнего Востока в апреле сократился на 67,2%
