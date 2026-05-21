Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Япония в апреле сократила импорт нефти из Ближнего Востока на 67,2% - 21.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260521/japonija-870088892.html
Япония в апреле сократила импорт нефти из Ближнего Востока на 67,2%
Япония в апреле сократила импорт нефти из Ближнего Востока на 67,2% - 21.05.2026, ПРАЙМ
Япония в апреле сократила импорт нефти из Ближнего Востока на 67,2%
Япония сократила в апреле импорт нефти из стран Ближнего Востока на 67,2% по сравнению с тем же месяцем 2025 года, такие статистические данные по внешней... | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T06:59+0300
2026-05-21T06:59+0300
нефть
энергетика
экономика
ближний восток
япония
ормузский пролив
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870088892.jpg?1779335967
ТОКИО, 21 мая - ПРАЙМ. Япония сократила в апреле импорт нефти из стран Ближнего Востока на 67,2% по сравнению с тем же месяцем 2025 года, такие статистические данные по внешней торговле обнародовало японское министерство финансов. Объем нефти, импортированной из государств Ближнего Востока, составил 3,84 миллиона килолитров, что на 67,2% меньше, чем в апреле прошлого года, следует из сведений министерства. Согласно данным агентства Киодо, это самый низкий уровень с 1979 года, когда стала вестись статистика в ее нынешнем виде. Япония на 94% зависит от импорта нефти из стран Ближнего Востока, почти все поставки проходят через Ормузский пролив.
ближний восток
япония
ормузский пролив
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, ближний восток, япония, ормузский пролив
Нефть, Энергетика, Экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЯПОНИЯ, Ормузский пролив
06:59 21.05.2026
 
Япония в апреле сократила импорт нефти из Ближнего Востока на 67,2%

Минфин Японии: импорт нефти из стран Ближнего Востока в апреле сократился на 67,2%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ТОКИО, 21 мая - ПРАЙМ. Япония сократила в апреле импорт нефти из стран Ближнего Востока на 67,2% по сравнению с тем же месяцем 2025 года, такие статистические данные по внешней торговле обнародовало японское министерство финансов.
Объем нефти, импортированной из государств Ближнего Востока, составил 3,84 миллиона килолитров, что на 67,2% меньше, чем в апреле прошлого года, следует из сведений министерства.
Согласно данным агентства Киодо, это самый низкий уровень с 1979 года, когда стала вестись статистика в ее нынешнем виде.
Япония на 94% зависит от импорта нефти из стран Ближнего Востока, почти все поставки проходят через Ормузский пролив.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьБЛИЖНИЙ ВОСТОКЯПОНИЯОрмузский пролив
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала