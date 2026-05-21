https://1prime.ru/20260521/neft-870103039.html

Доход Саудовской Аравии от экспорта нефти вырос на 37,4 процента в марте

Доход Саудовской Аравии от экспорта нефти вырос на 37,4 процента в марте - 21.05.2026, ПРАЙМ

Доход Саудовской Аравии от экспорта нефти вырос на 37,4 процента в марте

Доход Саудовской Аравии от нефтяного экспорта в марте подскочил на 37,4% в годовом выражении и на 35,9% в месячном, до 92,503 миллиарда саудовских риалов... | 21.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-21T14:02+0300

2026-05-21T14:02+0300

2026-05-21T14:02+0300

энергетика

нефть

саудовская аравия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860412724_0:58:3437:1991_1920x0_80_0_0_bf6b4570d7a72bf651f383de0e2ba56e.jpg

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Доход Саудовской Аравии от нефтяного экспорта в марте подскочил на 37,4% в годовом выражении и на 35,9% в месячном, до 92,503 миллиарда саудовских риалов (примерно 24,7 миллиарда долларов), следует из отчета главного статистического управления королевства (GASTAT). Значение марта стало самым высоким с октября 2022 года, когда этот доход составил 100,669 миллиарда саудовских риалов. Доля нефти в общем объеме экспорта Саудовской Аравии составила 80,3% после 68,6% в феврале. Доля ненефтяного экспорта в марте сократилась до 11,7% с 17,5% в феврале. Показатель снизился на 22,2% в месячном выражении и на 27% в годовом, до 13,506 миллиарда риалов (3,6 миллиарда долларов), сообщает статуправление. Суммарно экспорт товаров из Саудовской Аравии в марте вырос на 16,2% к февралю и на 21,5% к марту прошлого года, до 115,226 миллиарда риалов (30,7 миллиарда долларов). Аналитики, опрошенные порталом Trading Econоmics, ожидали показатель на уровне 75 миллиардов саудовских риалов. Импорт сократился в марте на 27,9% в месячном выражении и на 24,8% в годовом, до 57,783 миллиарда риалов (15,4 миллиарда долларов), прогноз составлял 55 миллиардов риалов. Профицит торгового баланса в отчетном месяце вырос втрое как в годовом, так и в месячном выражении - до 57,443 миллиарда риалов (15,3 миллиарда долларов) при прогнозе аналитиков торгового профицита в 20 миллиардов риалов.

саудовская аравия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, саудовская аравия