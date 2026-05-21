Доход Саудовской Аравии от экспорта нефти вырос на 37,4 процента в марте - 21.05.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Доход Саудовской Аравии от экспорта нефти вырос на 37,4 процента в марте
2026-05-21T14:02+0300
Доход Саудовской Аравии от экспорта нефти в марте достиг максимума с 2022 года

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Доход Саудовской Аравии от нефтяного экспорта в марте подскочил на 37,4% в годовом выражении и на 35,9% в месячном, до 92,503 миллиарда саудовских риалов (примерно 24,7 миллиарда долларов), следует из отчета главного статистического управления королевства (GASTAT).
Значение марта стало самым высоким с октября 2022 года, когда этот доход составил 100,669 миллиарда саудовских риалов.
Доля нефти в общем объеме экспорта Саудовской Аравии составила 80,3% после 68,6% в феврале.
Доля ненефтяного экспорта в марте сократилась до 11,7% с 17,5% в феврале. Показатель снизился на 22,2% в месячном выражении и на 27% в годовом, до 13,506 миллиарда риалов (3,6 миллиарда долларов), сообщает статуправление.
Суммарно экспорт товаров из Саудовской Аравии в марте вырос на 16,2% к февралю и на 21,5% к марту прошлого года, до 115,226 миллиарда риалов (30,7 миллиарда долларов). Аналитики, опрошенные порталом Trading Econоmics, ожидали показатель на уровне 75 миллиардов саудовских риалов.
Импорт сократился в марте на 27,9% в месячном выражении и на 24,8% в годовом, до 57,783 миллиарда риалов (15,4 миллиарда долларов), прогноз составлял 55 миллиардов риалов.
Профицит торгового баланса в отчетном месяце вырос втрое как в годовом, так и в месячном выражении - до 57,443 миллиарда риалов (15,3 миллиарда долларов) при прогнозе аналитиков торгового профицита в 20 миллиардов риалов.
 
