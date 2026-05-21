Глава МЭА заявил о снижении мирового потребления нефти
Мировое потребление нефти уже начало снижаться на фоне кризиса на Ближнем Востоке из-за высоких цен на сырье, заявил глава Международного энергетического... | 21.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Мировое потребление нефти уже начало снижаться на фоне кризиса на Ближнем Востоке из-за высоких цен на сырье, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. "Мы видим, что мировой спрос на нефть уже снижается. И если цены продолжат расти, это снижение станет еще более заметным", - сказал он на мероприятии аналитического центра Chatham House.
Глава МЭА Бироль: мировое потребление нефти начало снижаться из-за роста цен на сырье