Глава МЭИ предупредил об ухудшении ситуации на мировом нефтяном рынке
Ситуация на мировом рынке нефти может стать сложнее в июле-августе, если Ормузский пролив не будет открыт, заявил глава Международного энергетического агентства | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T15:50+0300
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Ситуация на мировом рынке нефти может стать сложнее в июле-августе, если Ормузский пролив не будет открыт, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. В большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию. "Мы можем войти в "красную зону" в июле или августе, если не увидим улучшений ситуации", - сказал Бироль на мероприятии аналитического центра Chatham House, комментируя проблемы с транспортировкой из Персидского залива.По его словам, текущий кризис оказался масштабнее всех предыдущих энергетических кризисов вместе взятых. Бироль отметил, что рынок уже потерял около 14 миллионов баррелей нефти в сутки, тогда как во время 1970-х годов нефтяных шоков выпадение поставок составляло суммарно 10 миллионов. Кроме того, потери поставок газа уже превысили 130 миллиардов кубометров. Глава МЭА подчеркнул, что рынок вошел в текущий кризис с избытком нефти и высокими запасами, что помогло сгладить удар, однако этот ресурс смягчения последствий уже постепенно исчерпывается. Он отметил, что участники МЭА уже выпустили на рынок свои чрезвычайные запасы, а некоторые страны сократили потребление. "Но все это вместе не решает проблемы. Единственное важное решение - полное и безусловное открытие Ормузского пролива", - подчеркнул он.
Глава МЭА Бироль: ситуация на мировом рынке нефти летом может стать проблемной
