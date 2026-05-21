Нефть марки Brent опустилась ниже 103 долларов за баррель впервые с 11 мая
2026-05-21T22:16+0300
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к снижению на 2-2,5%, а стоимость марки Brent находится ниже 103 долларов за баррель впервые с 11 мая, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.58 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,54% относительно предыдущего закрытия - 102,35 доллара за баррель, показатель впервые с 11 мая находится ниже отметки в 103 доллара. Июльские фьючерсы на WTI дешевели на 2,25% - до 96,07 доллара. Ранее, в районе 20.10 мск, нефть обеих марок дорожала. Инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. В четверг телеканал Al Arabiya со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что США отправили Ирану новое соглашение, но Тегеран пока не дал ответа. Американский президент Дональд Трамп также сообщил, что Соединенные Штаты сейчас продолжают переговоры с Ираном, но будет видно, смогут ли стороны прийти к соглашению с учетом недопустимости для США получения Ираном ядерного оружия.
