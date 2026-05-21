https://1prime.ru/20260521/opek-870112081.html

Семь стран ОПЕК+ планируют увеличить добычу нефти в июле, пишут СМИ

Семь стран ОПЕК+ планируют увеличить добычу нефти в июле, пишут СМИ - 21.05.2026, ПРАЙМ

Семь стран ОПЕК+ планируют увеличить добычу нефти в июле, пишут СМИ

Семь стран ОПЕК+ с "добровольными" (сверх квот) ограничениями - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман - рассматривают увеличение... | 21.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-21T18:35+0300

2026-05-21T18:35+0300

2026-05-21T18:35+0300

энергетика

нефть

саудовская аравия

ирак

казахстан

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861917485_0:147:3120:1902_1920x0_80_0_0_8551abf5f6101a7a1abe172fff1e7873.jpg

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Семь стран ОПЕК+ с "добровольными" (сверх квот) ограничениями - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман - рассматривают увеличение добычи нефти в июле совокупно еще на 188 тысяч баррелей в сутки, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники в альянсе. "Семь ведущих нефтедобывающих стран ОПЕК+ на встрече 7 июня, вероятно, согласятся на небольшое увеличение объемов добычи в июле… Ожидается, что ежемесячный целевой показатель, установленный семью основными членами ОПЕК+, будет повышен примерно на 188 000 баррелей в сутки", - пишет агентство. Как указывают собеседники Рейтера, окончательное решение еще не было принято. Ранее в мае страны приняли решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Семь стран ОПЕК+, помимо установленных для всех участников соглашения квот на добычу нефти, имеют дополнительные ограничения. Вышедшие с 1 мая из ОПЕК и ОПЕК+ ОАЭ также в них участвовали. С апреля 2025 года участники от своих ограничений постепенно отказываются, поэтому ежемесячно встречаются для обсуждения планов на следующий месяц.

https://1prime.ru/20260513/opek-869894014.html

саудовская аравия

ирак

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, саудовская аравия, ирак, казахстан, опек