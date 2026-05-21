Семь стран ОПЕК+ планируют увеличить добычу нефти в июле, пишут СМИ

Reuters: семь стран ОПЕК+ планируют увеличить добычу нефти на 188 тысяч баррелей в сутки
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК)
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Семь стран ОПЕК+ с "добровольными" (сверх квот) ограничениями - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман - рассматривают увеличение добычи нефти в июле совокупно еще на 188 тысяч баррелей в сутки, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники в альянсе.
"Семь ведущих нефтедобывающих стран ОПЕК+ на встрече 7 июня, вероятно, согласятся на небольшое увеличение объемов добычи в июле… Ожидается, что ежемесячный целевой показатель, установленный семью основными членами ОПЕК+, будет повышен примерно на 188 000 баррелей в сутки", - пишет агентство.
Как указывают собеседники Рейтера, окончательное решение еще не было принято.
Ранее в мае страны приняли решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки.
Семь стран ОПЕК+, помимо установленных для всех участников соглашения квот на добычу нефти, имеют дополнительные ограничения. Вышедшие с 1 мая из ОПЕК и ОПЕК+ ОАЭ также в них участвовали. С апреля 2025 года участники от своих ограничений постепенно отказываются, поэтому ежемесячно встречаются для обсуждения планов на следующий месяц.