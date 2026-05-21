Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Семь стран ОПЕК+ планируют увеличить добычу нефти в июле, пишут СМИ - 21.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260521/opek-870112081.html
Семь стран ОПЕК+ планируют увеличить добычу нефти в июле, пишут СМИ
Семь стран ОПЕК+ планируют увеличить добычу нефти в июле, пишут СМИ - 21.05.2026, ПРАЙМ
Семь стран ОПЕК+ планируют увеличить добычу нефти в июле, пишут СМИ
Семь стран ОПЕК+ с "добровольными" (сверх квот) ограничениями - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман - рассматривают увеличение... | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T18:35+0300
2026-05-21T18:35+0300
энергетика
нефть
саудовская аравия
ирак
казахстан
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861917485_0:147:3120:1902_1920x0_80_0_0_8551abf5f6101a7a1abe172fff1e7873.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Семь стран ОПЕК+ с "добровольными" (сверх квот) ограничениями - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман - рассматривают увеличение добычи нефти в июле совокупно еще на 188 тысяч баррелей в сутки, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники в альянсе. "Семь ведущих нефтедобывающих стран ОПЕК+ на встрече 7 июня, вероятно, согласятся на небольшое увеличение объемов добычи в июле… Ожидается, что ежемесячный целевой показатель, установленный семью основными членами ОПЕК+, будет повышен примерно на 188 000 баррелей в сутки", - пишет агентство. Как указывают собеседники Рейтера, окончательное решение еще не было принято. Ранее в мае страны приняли решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Семь стран ОПЕК+, помимо установленных для всех участников соглашения квот на добычу нефти, имеют дополнительные ограничения. Вышедшие с 1 мая из ОПЕК и ОПЕК+ ОАЭ также в них участвовали. С апреля 2025 года участники от своих ограничений постепенно отказываются, поэтому ежемесячно встречаются для обсуждения планов на следующий месяц.
https://1prime.ru/20260513/opek-869894014.html
саудовская аравия
ирак
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861917485_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_038a088c2622db2f4466604aa268dc79.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, саудовская аравия, ирак, казахстан, опек
Энергетика, Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИРАК, КАЗАХСТАН, ОПЕК
18:35 21.05.2026
 
Семь стран ОПЕК+ планируют увеличить добычу нефти в июле, пишут СМИ

Reuters: семь стран ОПЕК+ планируют увеличить добычу нефти на 188 тысяч баррелей в сутки

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК)
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2026
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Семь стран ОПЕК+ с "добровольными" (сверх квот) ограничениями - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман - рассматривают увеличение добычи нефти в июле совокупно еще на 188 тысяч баррелей в сутки, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники в альянсе.
"Семь ведущих нефтедобывающих стран ОПЕК+ на встрече 7 июня, вероятно, согласятся на небольшое увеличение объемов добычи в июле… Ожидается, что ежемесячный целевой показатель, установленный семью основными членами ОПЕК+, будет повышен примерно на 188 000 баррелей в сутки", - пишет агентство.
Как указывают собеседники Рейтера, окончательное решение еще не было принято.
Ранее в мае страны приняли решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки.
Семь стран ОПЕК+, помимо установленных для всех участников соглашения квот на добычу нефти, имеют дополнительные ограничения. Вышедшие с 1 мая из ОПЕК и ОПЕК+ ОАЭ также в них участвовали. С апреля 2025 года участники от своих ограничений постепенно отказываются, поэтому ежемесячно встречаются для обсуждения планов на следующий месяц.
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2026
ОПЕК: Саудовская Аравия за два месяца снизила добычу нефти почти в 1,5 раза
13 мая, 15:33
 
ЭнергетикаНефтьСАУДОВСКАЯ АРАВИЯИРАККАЗАХСТАНОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала