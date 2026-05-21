Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Опрос показал, сколько французов довольны поддержкой из-за цен на топливо - 21.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260521/opros-870115764.html
Опрос показал, сколько французов довольны поддержкой из-за цен на топливо
Опрос показал, сколько французов довольны поддержкой из-за цен на топливо - 21.05.2026, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько французов довольны поддержкой из-за цен на топливо
Меньше половины граждан Франции заявили, что удовлетворены ограниченными мерами поддержки населения из-за роста цен на топливо, новую часть которых собирается... | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T20:32+0300
2026-05-21T20:32+0300
экономика
франция
иран
ормузский пролив
себастьян лекорню
https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_0:6:5185:2922_1920x0_80_0_0_d643ce58caf2104a38e5a093109b8b8f.jpg
ПАРИЖ, 21 мая - ПРАЙМ. Меньше половины граждан Франции заявили, что удовлетворены ограниченными мерами поддержки населения из-за роста цен на топливо, новую часть которых собирается объявить премьер-министр страны Себастьян Лекорню, следует из результатов исследования социологической службы Odoxa-Backbone, проведенного для газеты Figaro. Министр государственных счетов Франции Давид Амьель заявил 22 апреля, что власти потратят 330 миллионов евро в мае и июне на поддержку отраслей, которые больше всего затронуты ростом цен на топливо. Французский премьер-министр сообщал, что меры поддержки коснутся фермеров, рыбаков и транспортников, а также добавил, что они могут затронуть такси, санитаров, сиделок на дому и, возможно, работников сферы строительных работ. Помимо непосредственных финансовых выплат, власти пошли на снижение внутреннего налога на потребление энергетических продуктов. Министр финансов Франции Ролан Лескюр заявил во вторник, что правительство продолжит в июне оказывать поддержку отраслям, наиболее затронутым ростом цен на топливо, добавив, что дальнейшие меры помощи будут объявлены властями в четверг. Согласно результатам исследования, только 35% опрошенных заявили, что удовлетворены такими мерами. В то же время больше половины (63%) респондентов сочли, что глава кабмина ошибается из-за того, что не хочет снижать НДС и другие налоги на топливо. Исследование проводилось онлайн 20-21 мая среди 1005 граждан Франции по репрезентативной выборке. Данные о погрешности не приводятся. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
https://1prime.ru/20260519/bolshinstvo-870029002.html
франция
иран
ормузский пролив
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_640:0:4543:2927_1920x0_80_0_0_985c9ce24d7c9a659bc0d922fd1016ed.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, иран, ормузский пролив, себастьян лекорню
Экономика, ФРАНЦИЯ, ИРАН, Ормузский пролив, Себастьян Лекорню
20:32 21.05.2026
 
Опрос показал, сколько французов довольны поддержкой из-за цен на топливо

Odoxa-Backbone: менее половины французов удовлетворены ограниченными мерами поддержки

© fotolia.com / illustrez-vousФлаг Франции
Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2026
Флаг Франции. Архивное фото
© fotolia.com / illustrez-vous
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ПАРИЖ, 21 мая - ПРАЙМ. Меньше половины граждан Франции заявили, что удовлетворены ограниченными мерами поддержки населения из-за роста цен на топливо, новую часть которых собирается объявить премьер-министр страны Себастьян Лекорню, следует из результатов исследования социологической службы Odoxa-Backbone, проведенного для газеты Figaro.
Министр государственных счетов Франции Давид Амьель заявил 22 апреля, что власти потратят 330 миллионов евро в мае и июне на поддержку отраслей, которые больше всего затронуты ростом цен на топливо. Французский премьер-министр сообщал, что меры поддержки коснутся фермеров, рыбаков и транспортников, а также добавил, что они могут затронуть такси, санитаров, сиделок на дому и, возможно, работников сферы строительных работ. Помимо непосредственных финансовых выплат, власти пошли на снижение внутреннего налога на потребление энергетических продуктов.
Министр финансов Франции Ролан Лескюр заявил во вторник, что правительство продолжит в июне оказывать поддержку отраслям, наиболее затронутым ростом цен на топливо, добавив, что дальнейшие меры помощи будут объявлены властями в четверг.
Согласно результатам исследования, только 35% опрошенных заявили, что удовлетворены такими мерами. В то же время больше половины (63%) респондентов сочли, что глава кабмина ошибается из-за того, что не хочет снижать НДС и другие налоги на топливо.
Исследование проводилось онлайн 20-21 мая среди 1005 граждан Франции по репрезентативной выборке. Данные о погрешности не приводятся.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
Опрос: большинство россиян готовят машину перед продажей
19 мая, 04:38
 
ЭкономикаФРАНЦИЯИРАНОрмузский проливСебастьян Лекорню
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала