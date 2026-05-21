Опрос показал, сколько французов довольны поддержкой из-за цен на топливо

2026-05-21T20:32+0300

ПАРИЖ, 21 мая - ПРАЙМ. Меньше половины граждан Франции заявили, что удовлетворены ограниченными мерами поддержки населения из-за роста цен на топливо, новую часть которых собирается объявить премьер-министр страны Себастьян Лекорню, следует из результатов исследования социологической службы Odoxa-Backbone, проведенного для газеты Figaro. Министр государственных счетов Франции Давид Амьель заявил 22 апреля, что власти потратят 330 миллионов евро в мае и июне на поддержку отраслей, которые больше всего затронуты ростом цен на топливо. Французский премьер-министр сообщал, что меры поддержки коснутся фермеров, рыбаков и транспортников, а также добавил, что они могут затронуть такси, санитаров, сиделок на дому и, возможно, работников сферы строительных работ. Помимо непосредственных финансовых выплат, власти пошли на снижение внутреннего налога на потребление энергетических продуктов. Министр финансов Франции Ролан Лескюр заявил во вторник, что правительство продолжит в июне оказывать поддержку отраслям, наиболее затронутым ростом цен на топливо, добавив, что дальнейшие меры помощи будут объявлены властями в четверг. Согласно результатам исследования, только 35% опрошенных заявили, что удовлетворены такими мерами. В то же время больше половины (63%) респондентов сочли, что глава кабмина ошибается из-за того, что не хочет снижать НДС и другие налоги на топливо. Исследование проводилось онлайн 20-21 мая среди 1005 граждан Франции по репрезентативной выборке. Данные о погрешности не приводятся. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.

