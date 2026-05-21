В АТОР назвали страну, которая может стать альтернативой ОАЭ для россиян

АТОР: Египет станет альтернативой ОАЭ среди российских туристов для летнего отдыха
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Египет станет альтернативой ОАЭ среди российских туристов для летнего отдыха, при этом скидки на этом направлении в основном предоставляют отели бюджетного сегмента - до 15-20%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Египет в 2026 году стал альтернативой ОАЭ", - говорится в сообщении, где указывается, что туристы "активнее раскупают" туры на лето в Египет, куда есть стабильная авиаперевозка.
"Востребованы в основном качественные "пятерки". На этом фоне отели держат цены, а сезонные спецпредложения и скидки до 15–20% в основном появляются в бюджетном сегменте", - добавляют в АТОР.
По данным ассоциации, спрос на летние туры в Египет в 2026 году растет у большинства туроператоров, но динамика сильно различается – от умеренных 10-20% до кратного роста у отдельных компаний. "Египет в летнем сезоне-2026 показывает положительную динамику и остается одним из ключевых направлений для организованных туристов", - указали в АТОР.
Там подчеркнули, что одним из факторов роста стал переток туристов с ближневосточных направлений, которые остаются закрытыми для организованного рынка.
"Часть клиентов, по наблюдениям компании, предпочла самостоятельные поездки в Эмираты, а не замену организованным Египтом", - цитирует АТОР туроператора.
Однако запрос на высокий уровень сервиса в Египте растет. Так, в "Интуристе" наблюдают устойчивый спрос на пятизвездочные отели по системе "ультра все включено", а в Fun&Sun отметили интерес к отелям высокого и премиального сегмента в Шарм-эш-Шейхе, Сахль-Хашише и Макади-Бей.
В ассоциации пояснили, что на фоне ближневосточного конфликта часть европейских туристов сократила бронирования на Красном море, в связи с этим отели Египта и принимающие компании начали перераспределять квоты на другие рынки, включая Россию и страны СНГ. Однако качественные и популярные отели массово цены не снижают.