Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В АТОР назвали страну, которая может стать альтернативой ОАЭ для россиян - 21.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260521/otdykh-870105502.html
В АТОР назвали страну, которая может стать альтернативой ОАЭ для россиян
В АТОР назвали страну, которая может стать альтернативой ОАЭ для россиян - 21.05.2026, ПРАЙМ
В АТОР назвали страну, которая может стать альтернативой ОАЭ для россиян
Египет станет альтернативой ОАЭ среди российских туристов для летнего отдыха, при этом скидки на этом направлении в основном предоставляют отели бюджетного... | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T15:20+0300
2026-05-21T15:20+0300
туризм
бизнес
египет
оаэ
дубай
атор
интурист
fun&sun
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/15/870105408_0:123:2353:1446_1920x0_80_0_0_65e110cb95bc66e1aa676bbe69e12074.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Египет станет альтернативой ОАЭ среди российских туристов для летнего отдыха, при этом скидки на этом направлении в основном предоставляют отели бюджетного сегмента - до 15-20%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). &quot;Египет в 2026 году стал альтернативой ОАЭ&quot;, - говорится в сообщении, где указывается, что туристы &quot;активнее раскупают&quot; туры на лето в Египет, куда есть стабильная авиаперевозка."Востребованы в основном качественные "пятерки". На этом фоне отели держат цены, а сезонные спецпредложения и скидки до 15–20% в основном появляются в бюджетном сегменте", - добавляют в АТОР. По данным ассоциации, спрос на летние туры в Египет в 2026 году растет у большинства туроператоров, но динамика сильно различается – от умеренных 10-20% до кратного роста у отдельных компаний. "Египет в летнем сезоне-2026 показывает положительную динамику и остается одним из ключевых направлений для организованных туристов", - указали в АТОР. Там подчеркнули, что одним из факторов роста стал переток туристов с ближневосточных направлений, которые остаются закрытыми для организованного рынка. В свою очередь в туроператоре Space Travel отметили, что на отдых в Египте перешел в основном средний ценовой сегмент: туристы, привыкшие к люксу ОАЭ, не всегда находят в Египте сопоставимое предложение по уровню отельной базы Дубая или Абу-Даби. "Часть клиентов, по наблюдениям компании, предпочла самостоятельные поездки в Эмираты, а не замену организованным Египтом", - цитирует АТОР туроператора. Однако запрос на высокий уровень сервиса в Египте растет. Так, в "Интуристе" наблюдают устойчивый спрос на пятизвездочные отели по системе "ультра все включено", а в Fun&amp;Sun отметили интерес к отелям высокого и премиального сегмента в Шарм-эш-Шейхе, Сахль-Хашише и Макади-Бей. В ассоциации пояснили, что на фоне ближневосточного конфликта часть европейских туристов сократила бронирования на Красном море, в связи с этим отели Египта и принимающие компании начали перераспределять квоты на другие рынки, включая Россию и страны СНГ. Однако качественные и популярные отели массово цены не снижают.
https://1prime.ru/20260521/kitay-870096108.html
https://1prime.ru/20260519/rst-870036922.html
египет
оаэ
дубай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/15/870105408_130:0:2221:1568_1920x0_80_0_0_af6219006275ef7afa1c7f5ea2e9072d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, египет, оаэ, дубай, атор, интурист, fun&sun
Туризм, Бизнес, ЕГИПЕТ, ОАЭ, Дубай, АТОР, Интурист, Fun&Sun
15:20 21.05.2026
 
В АТОР назвали страну, которая может стать альтернативой ОАЭ для россиян

АТОР: Египет станет альтернативой ОАЭ среди российских туристов для летнего отдыха

© РИА Новости . Даминов РафаэльКафе отеля в Египте
Кафе отеля в Египте - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2026
Кафе отеля в Египте. Архивное фото
© РИА Новости . Даминов Рафаэль
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Египет станет альтернативой ОАЭ среди российских туристов для летнего отдыха, при этом скидки на этом направлении в основном предоставляют отели бюджетного сегмента - до 15-20%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Египет в 2026 году стал альтернативой ОАЭ", - говорится в сообщении, где указывается, что туристы "активнее раскупают" туры на лето в Египет, куда есть стабильная авиаперевозка.

"Востребованы в основном качественные "пятерки". На этом фоне отели держат цены, а сезонные спецпредложения и скидки до 15–20% в основном появляются в бюджетном сегменте", - добавляют в АТОР.
По данным ассоциации, спрос на летние туры в Египет в 2026 году растет у большинства туроператоров, но динамика сильно различается – от умеренных 10-20% до кратного роста у отдельных компаний. "Египет в летнем сезоне-2026 показывает положительную динамику и остается одним из ключевых направлений для организованных туристов", - указали в АТОР.
Флаги России и Китая в Генконсульстве КНР во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2026
РСТ сообщил о росте среди россиян спроса на промышленный туризм в Китае
11:36
Там подчеркнули, что одним из факторов роста стал переток туристов с ближневосточных направлений, которые остаются закрытыми для организованного рынка.
В свою очередь в туроператоре Space Travel отметили, что на отдых в Египте перешел в основном средний ценовой сегмент: туристы, привыкшие к люксу ОАЭ, не всегда находят в Египте сопоставимое предложение по уровню отельной базы Дубая или Абу-Даби.
"Часть клиентов, по наблюдениям компании, предпочла самостоятельные поездки в Эмираты, а не замену организованным Египтом", - цитирует АТОР туроператора.
Однако запрос на высокий уровень сервиса в Египте растет. Так, в "Интуристе" наблюдают устойчивый спрос на пятизвездочные отели по системе "ультра все включено", а в Fun&Sun отметили интерес к отелям высокого и премиального сегмента в Шарм-эш-Шейхе, Сахль-Хашише и Макади-Бей.
В ассоциации пояснили, что на фоне ближневосточного конфликта часть европейских туристов сократила бронирования на Красном море, в связи с этим отели Египта и принимающие компании начали перераспределять квоты на другие рынки, включая Россию и страны СНГ. Однако качественные и популярные отели массово цены не снижают.
На одной из улиц города Дилижан в Армении - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2026
В РСТ рассказали о росте спроса россиян на туры в страны ближнего зарубежья
19 мая, 11:44
 
ТуризмБизнесЕГИПЕТОАЭДубайАТОРИнтуристFun&Sun
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала