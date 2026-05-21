Аэропорт Домодедово назвал самые популярные направления полетов этим летом - 21.05.2026, ПРАЙМ
Аэропорт Домодедово назвал самые популярные направления полетов этим летом
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Самыми популярными направлениями полетов из "Домодедово" этим летом являются Новосибирск, Калининград, Екатеринбург, Ереван, Ташкент и Дубай, сообщил аэропорт.

"Новосибирск, Калининград, Екатеринбург, Ереван, Ташкент и Дубай – самые востребованные направления из "Домодедово" этим летом", - говорится в сообщении.

Лидером среди внутренних направлений является Новосибирск – как ожидается, туда этим летом из "Домодедово" отправятся почти 200 тысяч пассажиров. Второе место среди российских городов принадлежит Калининграду – более 7% внутреннего трафика, а третье – Екатеринбургу, отметили в "Домодедово".
"Категорию направлений дальнего зарубежья с 2023 года возглавляет Дубай. Авиакомпания Emirates выполняет ежедневные рейсы из "Домодедово" на Boeing 777 и двухэтажном Airbus А380. Также в тройке популярных зарубежных маршрутов сохранили свои позиции Анталья и Стамбул", - сообщает "Домодедово".
Среди городов ближнего зарубежья лидерские позиции занимает Ереван, второе место с небольшим отставанием занял Ташкент.
 
