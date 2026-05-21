https://1prime.ru/20260521/polety-870098495.html
Аэропорт Домодедово назвал самые популярные направления полетов этим летом
Аэропорт Домодедово назвал самые популярные направления полетов этим летом - 21.05.2026, ПРАЙМ
Аэропорт Домодедово назвал самые популярные направления полетов этим летом
Самыми популярными направлениями полетов из "Домодедово" этим летом являются Новосибирск, Калининград, Екатеринбург, Ереван, Ташкент и Дубай, сообщил аэропорт. | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T12:17+0300
2026-05-21T12:17+0300
2026-05-21T12:18+0300
бизнес
туризм
россия
калининград
екатеринбург
ереван
аэропорт домодедово
emirates
https://cdnn.1prime.ru/img/76253/22/762532257_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_3a17cca509db1114672a711c2e6814f9.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Самыми популярными направлениями полетов из "Домодедово" этим летом являются Новосибирск, Калининград, Екатеринбург, Ереван, Ташкент и Дубай, сообщил аэропорт. "Новосибирск, Калининград, Екатеринбург, Ереван, Ташкент и Дубай – самые востребованные направления из "Домодедово" этим летом", - говорится в сообщении.Лидером среди внутренних направлений является Новосибирск – как ожидается, туда этим летом из "Домодедово" отправятся почти 200 тысяч пассажиров. Второе место среди российских городов принадлежит Калининграду – более 7% внутреннего трафика, а третье – Екатеринбургу, отметили в "Домодедово". "Категорию направлений дальнего зарубежья с 2023 года возглавляет Дубай. Авиакомпания Emirates выполняет ежедневные рейсы из "Домодедово" на Boeing 777 и двухэтажном Airbus А380. Также в тройке популярных зарубежных маршрутов сохранили свои позиции Анталья и Стамбул", - сообщает "Домодедово". Среди городов ближнего зарубежья лидерские позиции занимает Ереван, второе место с небольшим отставанием занял Ташкент.
калининград
екатеринбург
ереван
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76253/22/762532257_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_d1a15758862432bad59d82caea42368a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, россия, калининград, екатеринбург, ереван, аэропорт домодедово, emirates
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, КАЛИНИНГРАД, ЕКАТЕРИНБУРГ, Ереван, аэропорт Домодедово, Emirates
Аэропорт Домодедово назвал самые популярные направления полетов этим летом
Домодедово назвал Новосибирск и Калининграл самыми популярными летними направлениями