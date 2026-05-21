https://1prime.ru/20260521/polety-870098495.html

Аэропорт Домодедово назвал самые популярные направления полетов этим летом

Аэропорт Домодедово назвал самые популярные направления полетов этим летом - 21.05.2026, ПРАЙМ

Аэропорт Домодедово назвал самые популярные направления полетов этим летом

Самыми популярными направлениями полетов из "Домодедово" этим летом являются Новосибирск, Калининград, Екатеринбург, Ереван, Ташкент и Дубай, сообщил аэропорт. | 21.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-21T12:17+0300

2026-05-21T12:17+0300

2026-05-21T12:18+0300

бизнес

туризм

россия

калининград

екатеринбург

ереван

аэропорт домодедово

emirates

https://cdnn.1prime.ru/img/76253/22/762532257_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_3a17cca509db1114672a711c2e6814f9.jpg

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Самыми популярными направлениями полетов из "Домодедово" этим летом являются Новосибирск, Калининград, Екатеринбург, Ереван, Ташкент и Дубай, сообщил аэропорт. "Новосибирск, Калининград, Екатеринбург, Ереван, Ташкент и Дубай – самые востребованные направления из "Домодедово" этим летом", - говорится в сообщении.Лидером среди внутренних направлений является Новосибирск – как ожидается, туда этим летом из "Домодедово" отправятся почти 200 тысяч пассажиров. Второе место среди российских городов принадлежит Калининграду – более 7% внутреннего трафика, а третье – Екатеринбургу, отметили в "Домодедово". "Категорию направлений дальнего зарубежья с 2023 года возглавляет Дубай. Авиакомпания Emirates выполняет ежедневные рейсы из "Домодедово" на Boeing 777 и двухэтажном Airbus А380. Также в тройке популярных зарубежных маршрутов сохранили свои позиции Анталья и Стамбул", - сообщает "Домодедово". Среди городов ближнего зарубежья лидерские позиции занимает Ереван, второе место с небольшим отставанием занял Ташкент.

калининград

екатеринбург

ереван

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, калининград, екатеринбург, ереван, аэропорт домодедово, emirates