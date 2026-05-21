АТОР: число прямых рейсов из России в Китай летом выросло на треть

2026-05-21T09:33+0300

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Количество прямых рейсов из России в Китай летом 2026 года увеличилось на треть по сравнению с прошлым годом, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Количество прямых рейсов из России в Китай в летнем расписании авиакомпаний в 2026 году уже выросло на треть по сравнению с прошлым годом и достигло 280–290 в неделю", - говорится в сообщении.По данным АТОР, прямые перелеты доступны из 14 городов России, а маршрутная сеть Китая насчитывает 17 пунктов пребывания. Рейсы выполняют 16 авиакомпаний. Отмечается, что пассажировместимость прямых рейсов из России в Китай выросла примерно на 20–23% по сравнению с летом 2025 года и достигла 60–63 тысяч человек в неделю. "Рост на 30–33% по количеству рейсов и на 20–23% по провозной емкости обусловлен прежде всего интенсификацией региональных перевозок", - пояснили в АТОР. При этом более половины рейсов в Китай выполняется из Москвы. В топ-5 городов по объему доступной перевозки в Китай вошли также Владивосток, Санкт-Петербург, Иркутск и Хабаровск. В свою очередь с китайской стороны драйверами росла стали Пекин, Шанхай, Санья, Гуанчжоу и Харбин. "Растущее количество рейсов стимулирует туристический обмен между двумя странами", - заключили в ассоциации.

