АТОР: число прямых рейсов из России в Китай летом выросло на треть - 21.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260521/reysy-870092312.html
АТОР: число прямых рейсов из России в Китай летом выросло на треть
Количество прямых рейсов из России в Китай летом 2026 года увеличилось на треть по сравнению с прошлым годом, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T09:18+0300
2026-05-21T09:33+0300
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Количество прямых рейсов из России в Китай летом 2026 года увеличилось на треть по сравнению с прошлым годом, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
09:18 21.05.2026 (обновлено: 09:33 21.05.2026)
 
АТОР: число прямых рейсов из России в Китай летом выросло на треть

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2026
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Количество прямых рейсов из России в Китай летом 2026 года увеличилось на треть по сравнению с прошлым годом, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Количество прямых рейсов из России в Китай в летнем расписании авиакомпаний в 2026 году уже выросло на треть по сравнению с прошлым годом и достигло 280–290 в неделю", - говорится в сообщении.

По данным АТОР, прямые перелеты доступны из 14 городов России, а маршрутная сеть Китая насчитывает 17 пунктов пребывания. Рейсы выполняют 16 авиакомпаний.
Отмечается, что пассажировместимость прямых рейсов из России в Китай выросла примерно на 20–23% по сравнению с летом 2025 года и достигла 60–63 тысяч человек в неделю. "Рост на 30–33% по количеству рейсов и на 20–23% по провозной емкости обусловлен прежде всего интенсификацией региональных перевозок", - пояснили в АТОР.
При этом более половины рейсов в Китай выполняется из Москвы. В топ-5 городов по объему доступной перевозки в Китай вошли также Владивосток, Санкт-Петербург, Иркутск и Хабаровск.
В свою очередь с китайской стороны драйверами росла стали Пекин, Шанхай, Санья, Гуанчжоу и Харбин.
"Растущее количество рейсов стимулирует туристический обмен между двумя странами", - заключили в ассоциации.
 
