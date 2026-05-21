Роскачество подвело итоги исследования вин в алюминиевых банках

2026-05-21T04:16+0300

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Роскачество подвело итоги исследования вин в алюминиевых банках, в рейтинг вошло 28 образцов от семи торговых марок, формат продолжает расти, особенно среди молодых потребителей, рассказали РИА Новости в организации. "Эксперты "Винного гида России" представили результаты нового этапа исследования вин в нестандартной упаковке - алюминиевых банках. В обновленный рейтинг вошло 28 образцов от 7 торговых марок. Доля таких вин в розничных продажах уже достигла 5% в штучном выражении, и этот формат продолжает уверенно завоевывать аудиторию, особенно среди молодых и динамичных потребителей", - говорится в сообщении. По итогам исследования абсолютным лидером признано тихое вино "Фанагория. Зеленое Вино" с 4,21 балла. Лучшими игристыми в банках, по словам экспертов, стали вина, разлитые непосредственно в винодельческих регионах - на Таманском полуострове и в Крымском районе Краснодарского края. В категории "брют" и "сухое": "Шато Шуго" с 4,13 балла, "Розе Фризанте" - 4,09 балла, "Примо Бокале" - 4,07 балла и "Вилла Амалия" - 4,06 балла . Среди полусладких игристых вин в банках лучшими признаны: "Примо Бокале" с 4,08 балла, "Брюле Фризанте" - 4,04 балла и "Ла Петит Перле" с 4,03 балла. В Роскачестве отметили, что качественное вино в банке - это реальность. Так, лучшие образцы получили оценки, сопоставимые с недорогими винами в классической бутылке. При этом технология розлива предъявляет особые требования к производителю: герметичность, защита от света, специальное покрытие внутренней поверхности банки, контроль окисления и микробиологии. "У вина в банке есть очевидные преимущества: доступная цена, индивидуальная порция, удобство транспортировки. Однако разлить вино в банку непросто. Вино, особенно газированное и сладкое, может воздействовать на металл. Внутри банки есть специальное покрытие - от его целостности зависит качество. Кроме того, при розливе нужно строго соблюдать гигиену и защищать вино от кислорода. Проблемы с окислением и микробиологией - самые частые причины низких оценок", - прокомментировала руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева. При этом в организации добавили, что категория оказалась неоднородной. Более 7% исследованных вин не соответствовали органолептическим требованиям ГОСТ. Основные замечания экспертов - окисление и проблемы микробиологии. Два образца, выпущенные "Евразийской алкогольной группой" в Московской области, получили дегустационный балл ниже 70 и направлены на дополнительное физико-химическое исследование. "Вина в банках могут конкурировать по качеству с недорогими винами в обычных бутылках. Но для этого производителю нужно строго соблюдать технологию: от целостности внутреннего покрытия до контроля кислорода и микробиологии. Роскачество продолжит мониторинг этого растущего сегмента", - подытожили эксперты.

