США хотят, чтобы Индия покупала как можно больше нефти из США, заявил Рубио - 21.05.2026, ПРАЙМ
США хотят, чтобы Индия покупала как можно больше нефти из США, заявил Рубио
Глава госдепа Рубио: США хотят, чтобы Индия покупала как можно больше американской нефти

ВАШИНГТОН, 21 мая - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа хочет, чтобы Индия покупала как можно больше американской нефти, и уже ведет об этом переговоры с Нью-Дели, заявил в четверг глава госдепартамента Марко Рубио.
"Мы хотим продавать им так много энергоносителей, как они купят… мы уже ведем с ними переговоры над увеличением (закупок - ред.)", - сказал он журналистам, комментируя поставки нефти из США в Индию.
Как подчеркнул американский госсекретарь, Соединенные Штаты заинтересованы в увеличении доли американских энергоносителей в общем портфеле закупок со стороны Нью-Дели.
"Мы также полагаем, что здесь есть и возможности для венесуэльской нефти. Насколько я понимаю, уполномоченный президент Венесуэлы (Дельси Родригес - ред.) на следующей неделе также отправится в Индию. Так что здесь есть возможности и есть много, над чем работы с Индией", - добавил Рубио.
