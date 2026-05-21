США хотят, чтобы Индия покупала как можно больше нефти из США, заявил Рубио
2026-05-21T22:03+0300
ВАШИНГТОН, 21 мая - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа хочет, чтобы Индия покупала как можно больше американской нефти, и уже ведет об этом переговоры с Нью-Дели, заявил в четверг глава госдепартамента Марко Рубио. "Мы хотим продавать им так много энергоносителей, как они купят… мы уже ведем с ними переговоры над увеличением (закупок - ред.)", - сказал он журналистам, комментируя поставки нефти из США в Индию. Как подчеркнул американский госсекретарь, Соединенные Штаты заинтересованы в увеличении доли американских энергоносителей в общем портфеле закупок со стороны Нью-Дели. "Мы также полагаем, что здесь есть и возможности для венесуэльской нефти. Насколько я понимаю, уполномоченный президент Венесуэлы (Дельси Родригес - ред.) на следующей неделе также отправится в Индию. Так что здесь есть возможности и есть много, над чем работы с Индией", - добавил Рубио.
