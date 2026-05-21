Российский рынок акций усилил снижение по главному индексу

Российский рынок акций в основную торговую сессию усилил снижение почти до 1% по главному индексу, следует из данных Московской биржи.

2026-05-21T13:07+0300

2026-05-21T13:17+0300

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию усилил снижение почти до 1% по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.56 мск снижался на 0,81% относительно предыдущего закрытия, до 2 618,81 пункта. В частности, дешевеют акции "Позитива" (-2,8%), "Ленты" (-2,4%), "Русала" (-2,3%), АФК "Система" (-1,6%). Дорожают бумаги "Циана" (+1,4%), "Аэрофлота" (+1,2%). Акции Мосбиржи (+1,1%) повышаются после выхода отчета о росте чистой прибыли биржи по МСФО в первом квартале 2026 года на 32% - до 17,2 миллиарда рублей. Акции ВК (+3,6%) растут после новостей о том, что выручка компании по МСФО в первом квартале 2026 года увеличилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 37,6 миллиарда рублей. Давление на российский рынок может сохраниться в четверг, считает Богдан Зварич из ПСБ. "В отсутствии факторов, способных улучшить настроения на рынке, индекс Мосбиржи может инерционно продолжить снижение, закрепившись в нижней половине диапазона 2600 - 2700 пунктов. При этом мы видим риски углубления коррекции с уходом рынка под данный коридор", - оценивает он. Индекс Мосбиржи подошел к зоне поддержки 2600-2620 пунктов, отмечает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". "Пока не видим поводов для пробоя преграды вниз, как и причин для возобновления отскока", - добавляет он.

