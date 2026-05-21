Евродепутат признал слом в глобальном санкционном движении против России

2026-05-21T12:10+0300

БРЮССЕЛЬ, 21 мая - ПРАЙМ. Санкционные послабления Великобритании и США в отношении российской нефти показали слом в глобальном санкционном движении против России, признал евродепутат Вилле Ниинисте. "Обещанный законодательный запрет на импорт российской нефти даже еще важнее сейчас, когда есть слом в глобальных санкциях", - сказал он в интервью изданию Euractiv. По его мнению, что нерешительность Еврокомиссии только играет на руку российской экономике. В Еврокомиссии ранее заявляли, что на фоне кризиса на Ближнем Востоке и роста цен на энергоносители она пока не знает, когда будет опубликовано предложение по окончательному отказу от российской нефти. Как сообщали СМИ, представление законопроекта, которое было запланировано на 15 апреля, было вообще исключено из краткосрочной повестки комиссии. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.

