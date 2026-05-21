Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Евродепутат признал слом в глобальном санкционном движении против России - 21.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260521/sanktsii-870098020.html
Евродепутат признал слом в глобальном санкционном движении против России
Евродепутат признал слом в глобальном санкционном движении против России - 21.05.2026, ПРАЙМ
Евродепутат признал слом в глобальном санкционном движении против России
Санкционные послабления Великобритании и США в отношении российской нефти показали слом в глобальном санкционном движении против России, признал евродепутат... | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T12:10+0300
2026-05-21T12:10+0300
энергетика
россия
нефть
великобритания
сша
ближний восток
https://cdnn.1prime.ru/img/83833/94/838339444_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_14e2a879983e6d757ee04c2704ff3cdf.jpg
БРЮССЕЛЬ, 21 мая - ПРАЙМ. Санкционные послабления Великобритании и США в отношении российской нефти показали слом в глобальном санкционном движении против России, признал евродепутат Вилле Ниинисте. "Обещанный законодательный запрет на импорт российской нефти даже еще важнее сейчас, когда есть слом в глобальных санкциях", - сказал он в интервью изданию Euractiv. По его мнению, что нерешительность Еврокомиссии только играет на руку российской экономике. В Еврокомиссии ранее заявляли, что на фоне кризиса на Ближнем Востоке и роста цен на энергоносители она пока не знает, когда будет опубликовано предложение по окончательному отказу от российской нефти. Как сообщали СМИ, представление законопроекта, которое было запланировано на 15 апреля, было вообще исключено из краткосрочной повестки комиссии. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
великобритания
сша
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83833/94/838339444_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_dd7c0120490234fc9b692445aab5c05b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, нефть, великобритания, сша, ближний восток
Энергетика, РОССИЯ, Нефть, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
12:10 21.05.2026
 
Евродепутат признал слом в глобальном санкционном движении против России

Евродепутат Ниинисте зявил о сломе в глобальном санкционном движении против России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европарламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европарламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2026
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европарламента в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 21 мая - ПРАЙМ. Санкционные послабления Великобритании и США в отношении российской нефти показали слом в глобальном санкционном движении против России, признал евродепутат Вилле Ниинисте.
"Обещанный законодательный запрет на импорт российской нефти даже еще важнее сейчас, когда есть слом в глобальных санкциях", - сказал он в интервью изданию Euractiv.
По его мнению, что нерешительность Еврокомиссии только играет на руку российской экономике.
В Еврокомиссии ранее заявляли, что на фоне кризиса на Ближнем Востоке и роста цен на энергоносители она пока не знает, когда будет опубликовано предложение по окончательному отказу от российской нефти. Как сообщали СМИ, представление законопроекта, которое было запланировано на 15 апреля, было вообще исключено из краткосрочной повестки комиссии. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
 
ЭнергетикаРОССИЯНефтьВЕЛИКОБРИТАНИЯСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала