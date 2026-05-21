Модельную линейку автомобилей Tenet дополнят седаном

2026-05-21T12:41+0300

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Модельная линейка российского автомобильного бренда Tenet, состоящая сейчас только из кроссоверов, будет дополнена седаном модели A8, следует из полученного дочерним предприятием "АГР Холдинга" одобрения типа транспортного средства (ОТТС), которое есть у РИА Новости. Автомобили марки Tenet выпускаются на бывшем заводе Volkswagen в Калуге с августа 2025 года структурой "АГР Холдинга" - компанией АГК. В начале марта из сертификационных документов стало известно, что производство этих моделей частично перенесут на бывший завод GM в Шушарах, принадлежащий одной из структур АГР - компании АГМ. Эта компания является получателем ОТТС, дающего право производить и продавать автомобили Tenet A8. Согласно документам, модель представляет из себя пятиместный переднеприводный седан длиной 4,8 метра, шириной 1,8 метра и высотой 1,5 метра. Новая модель будет выпускаться в двух версиях. Первая получит турбированный бензиновый двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 149 лошадиных сил в паре с роботизированной коробкой передач. Для второй версии предусмотрен бензиновый мотор объемом 2 литра с турбиной и мощностью 197 лошадиных сил, который будет работать в паре с 8-ступенчатой гидротрансформаторной коробкой передач "автомат".

