https://1prime.ru/20260521/tenet--870099404.html
Модельную линейку автомобилей Tenet дополнят седаном
Модельную линейку автомобилей Tenet дополнят седаном - 21.05.2026, ПРАЙМ
Модельную линейку автомобилей Tenet дополнят седаном
Модельная линейка российского автомобильного бренда Tenet, состоящая сейчас только из кроссоверов, будет дополнена седаном модели A8, следует из полученного... | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T12:41+0300
2026-05-21T12:41+0300
2026-05-21T12:41+0300
бизнес
россия
калуга
volkswagen
агр
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/08/860463676_227:0:3868:2048_1920x0_80_0_0_65b10149d9c50c8358f8067317c0f4a4.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Модельная линейка российского автомобильного бренда Tenet, состоящая сейчас только из кроссоверов, будет дополнена седаном модели A8, следует из полученного дочерним предприятием "АГР Холдинга" одобрения типа транспортного средства (ОТТС), которое есть у РИА Новости. Автомобили марки Tenet выпускаются на бывшем заводе Volkswagen в Калуге с августа 2025 года структурой "АГР Холдинга" - компанией АГК. В начале марта из сертификационных документов стало известно, что производство этих моделей частично перенесут на бывший завод GM в Шушарах, принадлежащий одной из структур АГР - компании АГМ. Эта компания является получателем ОТТС, дающего право производить и продавать автомобили Tenet A8. Согласно документам, модель представляет из себя пятиместный переднеприводный седан длиной 4,8 метра, шириной 1,8 метра и высотой 1,5 метра. Новая модель будет выпускаться в двух версиях. Первая получит турбированный бензиновый двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 149 лошадиных сил в паре с роботизированной коробкой передач. Для второй версии предусмотрен бензиновый мотор объемом 2 литра с турбиной и мощностью 197 лошадиных сил, который будет работать в паре с 8-ступенчатой гидротрансформаторной коробкой передач "автомат".
калуга
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/08/860463676_682:0:3413:2048_1920x0_80_0_0_a2e8e0c765eedb9753adc74abc9cb3bc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, калуга, volkswagen, агр, авто
Бизнес, РОССИЯ, Калуга, Volkswagen, АГР, Авто
Модельную линейку автомобилей Tenet дополнят седаном
"АГР Холдинг": модельную линейку Tenet дополнят седаном модели A8
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Модельная линейка российского автомобильного бренда Tenet, состоящая сейчас только из кроссоверов, будет дополнена седаном модели A8, следует из полученного дочерним предприятием "АГР Холдинга" одобрения типа транспортного средства (ОТТС), которое есть у РИА Новости.
Автомобили марки Tenet выпускаются на бывшем заводе Volkswagen
в Калуге
с августа 2025 года структурой "АГР Холдинга" - компанией АГК. В начале марта из сертификационных документов стало известно, что производство этих моделей частично перенесут на бывший завод GM в Шушарах, принадлежащий одной из структур АГР
- компании АГМ.
Эта компания является получателем ОТТС, дающего право производить и продавать автомобили Tenet A8. Согласно документам, модель представляет из себя пятиместный переднеприводный седан длиной 4,8 метра, шириной 1,8 метра и высотой 1,5 метра.
Новая модель будет выпускаться в двух версиях. Первая получит турбированный бензиновый двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 149 лошадиных сил в паре с роботизированной коробкой передач. Для второй версии предусмотрен бензиновый мотор объемом 2 литра с турбиной и мощностью 197 лошадиных сил, который будет работать в паре с 8-ступенчатой гидротрансформаторной коробкой передач "автомат".