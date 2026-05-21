Курс юаня к рублю на Мосбирже снизился после отскока вверх накануне

2026-05-21T13:35+0300

МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Курс китайской валюты относительно рубля в четверг опять снижается после отскока вверх накануне, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.27 мск снижается на 7 копеек относительно предыдущего закрытия, до 10,39 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,36-11,44 рубля. Накануне, впервые за несколько сессий, юань укрепился - на 11 копеек, до 10,46 рубля. Рубль возобновил восходящую курсовую динамику в четверг, констатирует Богдан Зварич из ПСБ. Юань, а также доллар могут продолжить ослабление до начала июня, считает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". "Кроме уже сформированного навеса предложения валюты, вызванного поступлением выручки от продажи нефти по высоким ценам, и слабым спросом на валюту как со стороны бизнеса, так и населения, поддержку рублю будет оказывать дополнительное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки к пику налоговых выплат мая", - добавляет Зварич. "В сложившейся ситуации видим возможности для перехода курса юаня в нижнюю половину диапазона 10-10,5 рубля", - заключает он.

