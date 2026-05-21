https://1prime.ru/20260521/yuan-870103208.html
Курс юаня к рублю на Мосбирже снизился после отскока вверх накануне
Курс юаня к рублю на Мосбирже снизился после отскока вверх накануне - 21.05.2026, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Мосбирже снизился после отскока вверх накануне
Курс китайской валюты относительно рубля в четверг опять снижается после отскока вверх накануне, следует из данных Московской биржи. | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T13:35+0300
2026-05-21T13:35+0300
2026-05-21T14:06+0300
китайский юань
рынок
торги
псб
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859750984_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_9457a0f390059e7a8b5c950d54fcf273.jpg
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Курс китайской валюты относительно рубля в четверг опять снижается после отскока вверх накануне, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.27 мск снижается на 7 копеек относительно предыдущего закрытия, до 10,39 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,36-11,44 рубля. Накануне, впервые за несколько сессий, юань укрепился - на 11 копеек, до 10,46 рубля. Рубль возобновил восходящую курсовую динамику в четверг, констатирует Богдан Зварич из ПСБ. Юань, а также доллар могут продолжить ослабление до начала июня, считает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". "Кроме уже сформированного навеса предложения валюты, вызванного поступлением выручки от продажи нефти по высоким ценам, и слабым спросом на валюту как со стороны бизнеса, так и населения, поддержку рублю будет оказывать дополнительное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки к пику налоговых выплат мая", - добавляет Зварич. "В сложившейся ситуации видим возможности для перехода курса юаня в нижнюю половину диапазона 10-10,5 рубля", - заключает он.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859750984_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_5d3c85dfa89be24e4fbc949f9cfb9ab8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, псб, мосбиржа
Китайский юань, Рынок, Торги, ПСБ, Мосбиржа
Курс юаня к рублю на Мосбирже снизился после отскока вверх накануне
Курс юаня на Мосбирже снизился до 10,46 рубля после отскока вверх накануне
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Курс китайской валюты относительно рубля в четверг опять снижается после отскока вверх накануне, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.27 мск снижается на 7 копеек относительно предыдущего закрытия, до 10,39 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,36-11,44 рубля.
Накануне, впервые за несколько сессий, юань укрепился - на 11 копеек, до 10,46 рубля.
Рубль возобновил восходящую курсовую динамику в четверг, констатирует Богдан Зварич из ПСБ
.
Юань, а также доллар могут продолжить ослабление до начала июня, считает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер".
"Кроме уже сформированного навеса предложения валюты, вызванного поступлением выручки от продажи нефти по высоким ценам, и слабым спросом на валюту как со стороны бизнеса, так и населения, поддержку рублю будет оказывать дополнительное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки к пику налоговых выплат мая", - добавляет Зварич.
"В сложившейся ситуации видим возможности для перехода курса юаня в нижнюю половину диапазона 10-10,5 рубля", - заключает он.