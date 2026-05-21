Рубль в четверг немного вырос к юаню

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга немного вырос к юаню благодаря дисбалансу между предложением валюты и спросом на нее, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 3 копейки - до 10,44 рублей. Июльский фьючерс нефти марки Brent на 19.07 мск дорожал на 1,31% - до 106,4 доллара за баррель. Юань снизился на 0,24%. Курс китайской валюты в четверг двигался в диапазоне 10,36 – 10,47 рубля. "Укрепление рубля прежде всего связано с дисбалансом между предложением валюты и спросом на нее. На рынок поступает повышенный объем валютной выручки на фоне высоких цен на нефть, а также доходы от ненефтегазового экспорта – подорожавших удобрений, остающегося дорогим золота, металлов платиновой группы, продовольствия", - рассказал Андрей Смирнов "БКС Мир инвестиций". "Впитать" такой объем валюты рынок не может – спрос на валюту со стороны импортеров слабый, давит дорогое кредитование, да и в целом потребительская активность невысока, добавил он. "Сегодня пара продолжает удерживать "стратегически" важную область 10,35-10,45 после вчерашнего "касания" локальных минимумов в районе 10,3 рубля. Этот уровень представляется нам критически важным – в случае его пробоя вниз резко вырастает вероятность дальнейшего укрепления рубля до уровней 9,5-9,7 рубля", - комментирует Александр Фетисов из Россельхозбанка. "В целом можно ожидать, что давление на юань на следующей неделе возрастет ввиду возможных повышенных продаж валюты для уплаты налогов и полагаем, что пара будет торговаться в превалирующем диапазоне 10,3-10,7 рубля", - считает эксперт. "На будущей неделе предстоит налоговый период, в связи с чем предложение валюты может еще расшириться. Доллар до конца мая может отметиться ниже 70, юань – у 10,2 рубля", - ожидает Смирнов.
