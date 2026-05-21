Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль в четверг немного вырос к юаню - 21.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Китайский юань
https://1prime.ru/20260521/yuan-870115183.html
Рубль в четверг немного вырос к юаню
Рубль в четверг немного вырос к юаню - 21.05.2026, ПРАЙМ
Рубль в четверг немного вырос к юаню
Рубль по итогам торгов четверга немного вырос к юаню благодаря дисбалансу между предложением валюты и спросом на нее, следует из данных Московской биржи и... | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T20:13+0300
2026-05-21T20:13+0300
китайский юань
рынок
"бкс мир инвестиций"
россельхозбанк
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859570216_0:36:1315:776_1920x0_80_0_0_c797f8444f81246f2cb99f604ea8f7a0.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга немного вырос к юаню благодаря дисбалансу между предложением валюты и спросом на нее, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 3 копейки - до 10,44 рублей. Июльский фьючерс нефти марки Brent на 19.07 мск дорожал на 1,31% - до 106,4 доллара за баррель. Юань снизился на 0,24%. Курс китайской валюты в четверг двигался в диапазоне 10,36 – 10,47 рубля. "Укрепление рубля прежде всего связано с дисбалансом между предложением валюты и спросом на нее. На рынок поступает повышенный объем валютной выручки на фоне высоких цен на нефть, а также доходы от ненефтегазового экспорта – подорожавших удобрений, остающегося дорогим золота, металлов платиновой группы, продовольствия", - рассказал Андрей Смирнов "БКС Мир инвестиций". "Впитать" такой объем валюты рынок не может – спрос на валюту со стороны импортеров слабый, давит дорогое кредитование, да и в целом потребительская активность невысока, добавил он. "Сегодня пара продолжает удерживать "стратегически" важную область 10,35-10,45 после вчерашнего "касания" локальных минимумов в районе 10,3 рубля. Этот уровень представляется нам критически важным – в случае его пробоя вниз резко вырастает вероятность дальнейшего укрепления рубля до уровней 9,5-9,7 рубля", - комментирует Александр Фетисов из Россельхозбанка. "В целом можно ожидать, что давление на юань на следующей неделе возрастет ввиду возможных повышенных продаж валюты для уплаты налогов и полагаем, что пара будет торговаться в превалирующем диапазоне 10,3-10,7 рубля", - считает эксперт. "На будущей неделе предстоит налоговый период, в связи с чем предложение валюты может еще расшириться. Доллар до конца мая может отметиться ниже 70, юань – у 10,2 рубля", - ожидает Смирнов.
https://1prime.ru/20260521/kurs-870112880.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859570216_0:0:1315:987_1920x0_80_0_0_d96c5c0b497ef00012590ca899ba29b7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, "бкс мир инвестиций", россельхозбанк, мнения аналитиков
Китайский юань, Рынок, "БКС Мир инвестиций", Россельхозбанк, Мнения аналитиков
20:13 21.05.2026
 
Рубль в четверг немного вырос к юаню

Курс юаня в четверг немного вырос к юаню на дисбалансе между предложением и спросом

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2026
Рублевые купюры разного достоинства. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга немного вырос к юаню благодаря дисбалансу между предложением валюты и спросом на нее, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 3 копейки - до 10,44 рублей.
Июльский фьючерс нефти марки Brent на 19.07 мск дорожал на 1,31% - до 106,4 доллара за баррель.
Юань снизился на 0,24%. Курс китайской валюты в четверг двигался в диапазоне 10,36 – 10,47 рубля.
"Укрепление рубля прежде всего связано с дисбалансом между предложением валюты и спросом на нее. На рынок поступает повышенный объем валютной выручки на фоне высоких цен на нефть, а также доходы от ненефтегазового экспорта – подорожавших удобрений, остающегося дорогим золота, металлов платиновой группы, продовольствия", - рассказал Андрей Смирнов "БКС Мир инвестиций".
"Впитать" такой объем валюты рынок не может – спрос на валюту со стороны импортеров слабый, давит дорогое кредитование, да и в целом потребительская активность невысока, добавил он.
"Сегодня пара продолжает удерживать "стратегически" важную область 10,35-10,45 после вчерашнего "касания" локальных минимумов в районе 10,3 рубля. Этот уровень представляется нам критически важным – в случае его пробоя вниз резко вырастает вероятность дальнейшего укрепления рубля до уровней 9,5-9,7 рубля", - комментирует Александр Фетисов из Россельхозбанка.
"В целом можно ожидать, что давление на юань на следующей неделе возрастет ввиду возможных повышенных продаж валюты для уплаты налогов и полагаем, что пара будет торговаться в превалирующем диапазоне 10,3-10,7 рубля", - считает эксперт.
"На будущей неделе предстоит налоговый период, в связи с чем предложение валюты может еще расшириться. Доллар до конца мая может отметиться ниже 70, юань – у 10,2 рубля", - ожидает Смирнов.
Флаг на здании Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2026
ЦБ объявил официальные курсы валют на пятницу
18:58

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Китайский юаньРынок"БКС Мир инвестиций"РоссельхозбанкМнения аналитиков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала