Армению никто не выталкивает из ЕАЭС, заявил Оверчук
Армению никто не выталкивает из ЕАЭС, заявил Оверчук
Никто не выталкивает Армению из ЕАЭС, но Еревану нужно определиться с учетом своих устремлений в Евросоюз, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук. | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T16:10+0300
мировая экономика
армения
ереван
рф
алексей оверчук
еаэс
ес
Мировая экономика, АРМЕНИЯ, Ереван, РФ, Алексей Оверчук, ЕАЭС, ЕС
16:10 22.05.2026
 
Армению никто не выталкивает из ЕАЭС, заявил Оверчук

Оверчук: никто не выталкивает Армению из ЕАЭС

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Алексей Оверчук
АШХАБАД, 22 мая - ПРАЙМ. Никто не выталкивает Армению из ЕАЭС, но Еревану нужно определиться с учетом своих устремлений в Евросоюз, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
Он отметил, что участие в ЕАЭС открывает для армянских товаров рынки государств союза, кроме того, как союзник России Ереван пользуется преференциями в области цен на энергоресурсы.
"Эти все вопросы, мы считаем, нужно просто цивилизованно рассмотреть… Но опять-таки никто не выталкивает Армению из ЕАЭС. Просто они сами сказали, что они хотят вступить в ЕС. Поэтому нужно определиться, и чем скорее это будет сделано, чем скорее будет эта определенность, тем будет лучше для всех", - добавил Оверчук.
Мировая экономикаАРМЕНИЯЕреванРФАлексей ОверчукЕАЭСЕС
 
 
