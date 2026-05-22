Бизнесмен из Химок подал в суд на "Связной" из-за двух товарных знаков - 22.05.2026, ПРАЙМ
Бизнесмен из Химок подал в суд на "Связной" из-за двух товарных знаков
Бизнесмен из Химок подал в суд на "Связной" из-за двух товарных знаков
МОСКВА, 22 мая – ПРАЙМ. Индивидуальный предприниматель из Химок Иван Привалов просит Суд по интеллектуальным правам прекратить правовую охрану двух товарных знаков Svoy, принадлежащих крупнейшему в прошлом российскому сотовому ритейлеру "Связной", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Это комбинированные товарные знаки, состоящие из соответствующего словесного элемента и стилизованного изображения разноцветной спирали. В одном случае она находится внутри буквы "О", в другом – слева от слова.
Бренды были зарегистрированы Роспатентом в 2014 году для широкого перечня товаров и услуг нескольких классов. По мнению Привалова, правообладатель ООО "Сеть Связной" свои знаки не использует.
Иск поступил в суд 15 мая и пока оставлен без движения, так как истец не приложил документ, подтверждающий его место жительства. Устранить недочет предприниматель должен до 17 июня.
Арбитражный суд Москвы признал ООО "Сеть Связной" банкротом в декабре 2023 года по собственному заявлению компании. В октябре 2025 года суд утвердил мировое соглашение "Связного" с кредиторами, подписанное должником, представителем собрания кредиторов и третьим лицом ООО "Центр оценки и права "Гарант".
По условиям мирового соглашения "Гарант" выплатил каждому конкурсному кредитору, включая зареестровых, 10% от размера его требований – в сумме порядка 5,1 миллиарда рублей, что "превышает предельную величину возможной выручки от реализации имущества ООО "Сеть Связной", уточняется в материалах дела о банкротстве.
На сентябрь 2025 года должник владел IP-адресами, товарными знаками, программным обеспечением, сайтом, доменом, товарно-материальными ценностями (вентиляционное и компьютерное оборудование, комплектующие и ПО, офисная техника, сейфы и т.п.), нежилыми помещениями в Перми и Ростове Ярославской области. Общая рыночная стоимость имущества оценивалась примерно в 1,5 миллиарда рублей.
