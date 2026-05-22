https://1prime.ru/20260522/eaes-870142038.html
Оверчук рассказал, о чем говорит решение Пашиняна не ехать на саммит ЕАЭС
Оверчук рассказал, о чем говорит решение Пашиняна не ехать на саммит ЕАЭС - 22.05.2026, ПРАЙМ
Оверчук рассказал, о чем говорит решение Пашиняна не ехать на саммит ЕАЭС
Решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна не приезжать на саммит ЕАЭС в Казахстане является определенным сигналом того, как глава кабмина выставляет свои | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T16:27+0300
2026-05-22T16:27+0300
2026-05-22T16:27+0300
армения
казахстан
рф
никол пашинян
алексей оверчук
еаэс
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865777473_0:201:2927:1847_1920x0_80_0_0_e4943dcd0b1b9b497804c628ba667cc2.jpg
АШХАБАД, 22 мая - ПРАЙМ. Решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна не приезжать на саммит ЕАЭС в Казахстане является определенным сигналом того, как глава кабмина выставляет свои приоритеты, считает вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "То что его (Пашиняна - ред.) там не будет - это уже определенный сигнал, как он выставляет свои приоритеты", - сказал Оверчук, отвечая на вопрос РИА Новости о том, как отразится отсутствие Пашиняна на предстоящем саммите ЕАЭС. Вице-премьер отметил, что пока остается возможность какой-то формы участия премьера Армении в саммите по видеосвязи. Оверчук добавил, что такой формат работы станет более предпочтительным выбором, чем полное отсутствие Пашиняна на форуме. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не поедет на саммит ЕАЭС в Астану 28-29 мая из-за предвыборной кампании в республике, страну представит вице-премьер Мгер Григорян.
https://1prime.ru/20260522/armeniya-870141524.html
армения
казахстан
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865777473_99:0:2828:2047_1920x0_80_0_0_9e9467b2518b40a5074ef0c17de57551.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, казахстан, рф, никол пашинян, алексей оверчук, еаэс, россия
АРМЕНИЯ, КАЗАХСТАН, РФ, Никол Пашинян, Алексей Оверчук, ЕАЭС, РОССИЯ
Оверчук рассказал, о чем говорит решение Пашиняна не ехать на саммит ЕАЭС
Оверчук: решение Пашиняна не ехать на саммит ЕАЭС в Казахстане говорит о его приоритетах