Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Оверчук рассказал, о чем говорит решение Пашиняна не ехать на саммит ЕАЭС - 22.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260522/eaes-870142038.html
Оверчук рассказал, о чем говорит решение Пашиняна не ехать на саммит ЕАЭС
Оверчук рассказал, о чем говорит решение Пашиняна не ехать на саммит ЕАЭС - 22.05.2026, ПРАЙМ
Оверчук рассказал, о чем говорит решение Пашиняна не ехать на саммит ЕАЭС
Решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна не приезжать на саммит ЕАЭС в Казахстане является определенным сигналом того, как глава кабмина выставляет свои | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T16:27+0300
2026-05-22T16:27+0300
армения
казахстан
рф
никол пашинян
алексей оверчук
еаэс
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865777473_0:201:2927:1847_1920x0_80_0_0_e4943dcd0b1b9b497804c628ba667cc2.jpg
АШХАБАД, 22 мая - ПРАЙМ. Решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна не приезжать на саммит ЕАЭС в Казахстане является определенным сигналом того, как глава кабмина выставляет свои приоритеты, считает вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "То что его (Пашиняна - ред.) там не будет - это уже определенный сигнал, как он выставляет свои приоритеты", - сказал Оверчук, отвечая на вопрос РИА Новости о том, как отразится отсутствие Пашиняна на предстоящем саммите ЕАЭС. Вице-премьер отметил, что пока остается возможность какой-то формы участия премьера Армении в саммите по видеосвязи. Оверчук добавил, что такой формат работы станет более предпочтительным выбором, чем полное отсутствие Пашиняна на форуме. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не поедет на саммит ЕАЭС в Астану 28-29 мая из-за предвыборной кампании в республике, страну представит вице-премьер Мгер Григорян.
https://1prime.ru/20260522/armeniya-870141524.html
армения
казахстан
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865777473_99:0:2828:2047_1920x0_80_0_0_9e9467b2518b40a5074ef0c17de57551.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
армения, казахстан, рф, никол пашинян, алексей оверчук, еаэс, россия
АРМЕНИЯ, КАЗАХСТАН, РФ, Никол Пашинян, Алексей Оверчук, ЕАЭС, РОССИЯ
16:27 22.05.2026
 
Оверчук рассказал, о чем говорит решение Пашиняна не ехать на саммит ЕАЭС

Оверчук: решение Пашиняна не ехать на саммит ЕАЭС в Казахстане говорит о его приоритетах

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2026
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
АШХАБАД, 22 мая - ПРАЙМ. Решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна не приезжать на саммит ЕАЭС в Казахстане является определенным сигналом того, как глава кабмина выставляет свои приоритеты, считает вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"То что его (Пашиняна - ред.) там не будет - это уже определенный сигнал, как он выставляет свои приоритеты", - сказал Оверчук, отвечая на вопрос РИА Новости о том, как отразится отсутствие Пашиняна на предстоящем саммите ЕАЭС.
Вице-премьер отметил, что пока остается возможность какой-то формы участия премьера Армении в саммите по видеосвязи. Оверчук добавил, что такой формат работы станет более предпочтительным выбором, чем полное отсутствие Пашиняна на форуме.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не поедет на саммит ЕАЭС в Астану 28-29 мая из-за предвыборной кампании в республике, страну представит вице-премьер Мгер Григорян.
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2026
Армению никто не выталкивает из ЕАЭС, заявил Оверчук
16:10
 
АРМЕНИЯКАЗАХСТАНРФНикол ПашинянАлексей ОверчукЕАЭСРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала