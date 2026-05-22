Эксперт объяснил, почему колумбийские наемники едут на Украину - 22.05.2026, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, почему колумбийские наемники едут на Украину
Колумбийские наемники едут на Украину в погоне за легкими деньгами, заявил РИА Новости аналитик в сфере вооруженных конфликтов Виктор Курреа-Луго. | 22.05.2026, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, почему колумбийские наемники едут на Украину

Аналитик Курреа-Луго: наемники едут на Украину в погоне за легкими деньгами

МОСКВА, 22 мая – ПРАЙМ. Колумбийские наемники едут на Украину в погоне за легкими деньгами, заявил РИА Новости аналитик в сфере вооруженных конфликтов Виктор Курреа-Луго.
"Дело в приоритетах. Если деньги являются абсолютным приоритетом, то возникает гигантский культ легких денег. Он стал частью местной "культуры наркоторговли, заказных убийств". Именно он… подпитывает готовность быть наемником на войне", - считает собеседник агентства.
Он отметил, что колумбийские военные "не умирают с голоду", а решение о поездке на Украину принимают осознанно и точно не из-за отсутствия предложений на родине, где фиксируется рекордно низкий показатель безработицы.
"Когда профессиональные колумбийские военные говорят, что у них не было иного выбора, это неправда", - заявил эксперт.
Курреа-Луго подчеркнул, что война и насилие – норма для Колумбии, из-за чего многие отставные военные готовы становиться наемниками за границей.
"Причина – воспитание, культура военных кругов Колумбии. Поэтому и едут воевать. Они нормализовали войну, для них стрелять - норма", - подчеркнул собеседник агентства.
Курреа-Луго считает, что стремление колумбийцев к "легким деньгам", являющееся частью местной культуры, также способствует массовому оттоку наемников за рубеж.
В марте Колумбия на фоне массового участия колумбийцев в боевых действиях на стороне ВСУ ратифицировала законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года.
Президент Колумбии ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
 
