На Западе направили предостережение Киеву после инцидента с НАТО - 22.05.2026, ПРАЙМ
На Западе направили предостережение Киеву после инцидента с НАТО
2026-05-22T07:18+0300
07:18 22.05.2026
 
JW: сбитие украинского дрона над Эстонией стало отчетливым сигналом для Киева

МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Устранение украинского дрона над эстонской территорией силами НАТО стало значимым сигналом для Киева, подчеркнула немецкая газета Junge Welt.
"Самолет НАТО впервые сбил украинский беспилотник в воздушном пространстве Эстонии. <…> Этот инцидент можно интерпретировать как предупреждение западного военного альянса Киеву о недопустимости использования воздушного пространства НАТО для атак на Россию", — отмечается в публикации.
В статье подчеркивается, что инцидент подтверждает предыдущие заявления России о том, что Украина может использовать гражданские суда в Балтийском море для нападений на Санкт-Петербург и его окрестности.

20 мая Министерство обороны Эстонии сообщило, что румынский истребитель уничтожил беспилотник ВСУ над территорией страны. Впоследствии Таллин заявил Киеву, что не давал разрешения на использование своего воздушного пространства. Украина признала принадлежность аппарата и, по данным, принесла извинения.

Инцидент с дронами в Эстонии не единичный случай. В марте местные правоохранители сообщили, что украинский беспилотник сбился с курса и врезался в дымовую трубу электростанции в деревне Аувере, недалеко от Нарвы на границе с Россией. В апреле в СМИ появились сообщения об обнаружении на севере страны обломков, предположительно, украинского дрона.
