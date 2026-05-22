В ЛНР под завалами колледжа после атаки ВСУ могут оставаться 18 детей - 22.05.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
В ЛНР под завалами колледжа после атаки ВСУ могут оставаться 18 детей
2026-05-22T15:27+0300
2026-05-22T16:07+0300
спецоперация на украине
общество
рф
мария львова-белова
мчс
15:27 22.05.2026 (обновлено: 16:07 22.05.2026)
 
В ЛНР под завалами колледжа после атаки ВСУ могут оставаться 18 детей

Львова-Белова: под завалами общежития в Старобельске могут оставаться 18 детей

© Фото : Леонид Пасечник/MAXПоследствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
Последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2026
Последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
© Фото : Леонид Пасечник/MAX
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Под завалами на месте обрушения общежития в Старобельске могут оставаться 18 детей, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.
По данным МЧС, ночью в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории Старобельского колледжа Луганского педагогического университета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находились 86 студентов.
"Предварительно – под завалами могут оставаться 18 детей. Молимся, чтобы число жертв не увеличилось", - написала омбудсмен в канале на платформе "Макс".
Львова-Белова добавила, что на месте продолжаются поисково-спасательные работы.
