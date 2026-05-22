В ЛНР под завалами колледжа после атаки ВСУ могут оставаться 18 детей

2026-05-22T15:27+0300

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Под завалами на месте обрушения общежития в Старобельске могут оставаться 18 детей, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова. По данным МЧС, ночью в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории Старобельского колледжа Луганского педагогического университета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находились 86 студентов. "Предварительно – под завалами могут оставаться 18 детей. Молимся, чтобы число жертв не увеличилось", - написала омбудсмен в канале на платформе "Макс". Львова-Белова добавила, что на месте продолжаются поисково-спасательные работы.

