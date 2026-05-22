Мадьяр неожиданно высказался об украинском конфликте

Венгрия не будет отправлять солдат на Украину, сказал премьер Петер Мадьяр в интервью Zeit im Bild. "Нет, мы не планируем отправлять венгерских солдат на... | 22.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-22T13:58+0300

МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Венгрия не будет отправлять солдат на Украину, сказал премьер Петер Мадьяр в интервью Zeit im Bild. "Нет, мы не планируем отправлять венгерских солдат на Украину", — заявил он, отвечая на вопрос журналиста о возможной миротворческой миссии. Премьер подчеркнул, что сначала нужно дождаться окончания конфликта и подписанных соглашений, а затем все члены Евросоюза будут изучать возможности. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, киевский режим должен начать договариваться. Он пояснял, что пространство для свободы принятия решений у Украины сокращается по мере наступления российских войск, а продолжение конфликта стало для нее бессмысленным и опасным.

