Мадьяр неожиданно высказался об украинском конфликте - 22.05.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
2026-05-22T13:58+0300
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Венгрия не будет отправлять солдат на Украину, сказал премьер Петер Мадьяр в интервью Zeit im Bild. "Нет, мы не планируем отправлять венгерских солдат на Украину", — заявил он, отвечая на вопрос журналиста о возможной миротворческой миссии. Премьер подчеркнул, что сначала нужно дождаться окончания конфликта и подписанных соглашений, а затем все члены Евросоюза будут изучать возможности. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, киевский режим должен начать договариваться. Он пояснял, что пространство для свободы принятия решений у Украины сокращается по мере наступления российских войск, а продолжение конфликта стало для нее бессмысленным и опасным.
13:58 22.05.2026
 
Мадьяр неожиданно высказался об украинском конфликте

Мадьяр заявил, что Венгрия не будет отправлять солдат на Украину

МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Венгрия не будет отправлять солдат на Украину, сказал премьер Петер Мадьяр в интервью Zeit im Bild.

"Нет, мы не планируем отправлять венгерских солдат на Украину", — заявил он, отвечая на вопрос журналиста о возможной миротворческой миссии.
Премьер подчеркнул, что сначала нужно дождаться окончания конфликта и подписанных соглашений, а затем все члены Евросоюза будут изучать возможности.

Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, киевский режим должен начать договариваться. Он пояснял, что пространство для свободы принятия решений у Украины сокращается по мере наступления российских войск, а продолжение конфликта стало для нее бессмысленным и опасным.
