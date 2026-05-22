"Никаких переговоров". На Западе неожиданно ответили на угрозу Зеленского
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Угроза Владимира Зеленского в адрес Белоруссии рассчитана на срыв переговоров, написал финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Зеленский пригрозил Белоруссии сохранять бдительность. В таких условиях не может быть никаких мирных переговоров. НАТО планирует наращивать вооружение для длительной войны на Украине", — говорится в публикации.
Мема отметил, что Германия хочет играть более ведущую роль, поскольку США постепенно выходят из Североатлантического союза, продвигается идея создания Европейской армии, и Берлин дал понять, что намерен возглавить ее.
Вчера Зеленский заявил, что руководство Белоруссии должно быть в тонусе, то есть чувствовать реально, что последствия будут, если произойдут агрессивные действия против Украины. Такое заявление последовало после слов главы Белоруссии Александра Лукашенко, что Минск не намерен втягиваться в военные действия с Украиной, если в отношении Белоруссии нет агрессии.
