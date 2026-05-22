Нефтепровод в обход Ормуза: можно ли обмануть геополитику - 22.05.2026, ПРАЙМ
Нефтепровод в обход Ормуза: можно ли обмануть геополитику
Нефтепровод в обход Ормуза: можно ли обмануть геополитику
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Запуск нефтепровода в Объединённых Арабских Эмиратах в обход Ормузского пролива — это проект с горизонтом 2027 года, то есть речь идёт о достаточно долгосрочной перспективе. Маршрут идёт в порт Эль-Фуджайра, который формально находится вне Ормузского пролива, в зоне выхода в Оманский залив. Однако важно учитывать, что сам порт всё равно остаётся в регионе Персидского залива, и в ходе текущего конфликта он уже подвергался атакам. Поэтому говорить о том, что переориентация потоков полностью снимает логистические и геополитические риски, некорректно.Рынок нефти по-прежнему чувствителен к заявлениям политиков и изменениям в торговых потоках, в том числе между Китаем и США. Вряд ли это изменится в ближайшее время. Вопрос не в том, реагирует ли рынок, а в характере, направлении и силе сигналов — именно они определяют, насколько существенным будет ценовой отклик.В горизонте ближайших 1–2 лет ключевым фактором для динамики цен на нефть останется геополитика, прежде всего развитие иранского конфликта. Именно его ход будет определять уровень волатильности. Дальше многое будет зависеть от того, как именно завершится конфликт, в каком состоянии окажется инфраструктура, будут ли использованы нефтяные резервы и как изменится конечный спрос. Даже при относительно быстром завершении напряжённости повышенный ценовый фон, вероятно, сохранится ещё на протяжении нескольких кварталов.Автор: Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа Капитал"
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

