https://1prime.ru/20260522/ormuz-870019469.html

Нефтепровод в обход Ормуза: можно ли обмануть геополитику

Нефтепровод в обход Ормуза: можно ли обмануть геополитику - 22.05.2026, ПРАЙМ

Нефтепровод в обход Ормуза: можно ли обмануть геополитику

Запуск нефтепровода в Объединённых Арабских Эмиратах в обход Ормузского пролива — это проект с горизонтом 2027 года, то есть речь идёт о достаточно долгосрочной | 22.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-22T05:05+0300

2026-05-22T05:05+0300

2026-05-22T05:05+0300

нефть

ормузский пролив

персидский залив

китай

мнения аналитиков

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870019469.jpg?1779415504

МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Запуск нефтепровода в Объединённых Арабских Эмиратах в обход Ормузского пролива — это проект с горизонтом 2027 года, то есть речь идёт о достаточно долгосрочной перспективе. Маршрут идёт в порт Эль-Фуджайра, который формально находится вне Ормузского пролива, в зоне выхода в Оманский залив. Однако важно учитывать, что сам порт всё равно остаётся в регионе Персидского залива, и в ходе текущего конфликта он уже подвергался атакам. Поэтому говорить о том, что переориентация потоков полностью снимает логистические и геополитические риски, некорректно.Рынок нефти по-прежнему чувствителен к заявлениям политиков и изменениям в торговых потоках, в том числе между Китаем и США. Вряд ли это изменится в ближайшее время. Вопрос не в том, реагирует ли рынок, а в характере, направлении и силе сигналов — именно они определяют, насколько существенным будет ценовой отклик.В горизонте ближайших 1–2 лет ключевым фактором для динамики цен на нефть останется геополитика, прежде всего развитие иранского конфликта. Именно его ход будет определять уровень волатильности. Дальше многое будет зависеть от того, как именно завершится конфликт, в каком состоянии окажется инфраструктура, будут ли использованы нефтяные резервы и как изменится конечный спрос. Даже при относительно быстром завершении напряжённости повышенный ценовый фон, вероятно, сохранится ещё на протяжении нескольких кварталов.Автор: Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа Капитал"

https://1prime.ru/20260517/kompanii--869997091.html

ормузский пролив

персидский залив

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Дмитрий Скрябин https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/12/870020122_0:320:2048:2368_100x100_80_0_0_8ff1abfaf930a95c1eb4346e9e39d514.jpg

Дмитрий Скрябин https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/12/870020122_0:320:2048:2368_100x100_80_0_0_8ff1abfaf930a95c1eb4346e9e39d514.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Скрябин https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/12/870020122_0:320:2048:2368_100x100_80_0_0_8ff1abfaf930a95c1eb4346e9e39d514.jpg

нефть, ормузский пролив, персидский залив, китай, мнения аналитиков