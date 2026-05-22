Ozon назвал самые необычные пункты выдачи заказов в России

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Самые необычные пункты выдачи заказов (ПВЗ) Ozon находятся на острове Шикотан, в удмуртском селе и в горах Карачаево-Черкесии, рассказали РИА Новости в компании. "Самый маленький обитаемый остров в России - Шикотан, расположен в южной части Курильских островов, а его население - всего около 3800 жителей. Сейчас там находятся две самые отдаленные точки выдачи заказов в стране", - сообщили в компании. В 2025 году в один из этих ПВЗ на острове в селе Малокурильское жители сделали более 25 тысяч заказов, а их частотность на одного клиента выросла в 2,5 раза за год. Протяженность маршрута от хаба доставки Ozon в селе Ракитное Хабаровского края до пункта выдачи на острове Шикотан - свыше 1,6 тысячи километров. Такой маршрут занимает более 34 часов. В целом число онлайн-заказов Ozon в Сахалинской области выросло с начала года в 2 раза, причем каждый второй онлайн-заказ доставляется в малые города и села. "Другой нестандартный ПВЗ компании находится в Удмуртской Республике и располагается в настоящей русской избе - старинном деревянном здании в селе Удмуртский Тоймобаш, где проживает порядка 1120 жителей", - добавили в компании. С начала года товарооборот в селе увеличился в десятки раз, а треть заказов в регионе направляется именно в небольшие поселения - в Удмуртии количество заказов подскочило почти в 2 раза. Еще один необычный ПВЗ находится в ауле Хурзук Карачаево-Черкесии. С этой точки видны горные вершины Приэльбрусья - пункт выдачи буквально окружен кавказскими хребтами. Число заказов в Карачаево-Черкесии с начала года увеличилось в 2,5 раза, а более половины всех онлайн-заказов доставляются в небольшие поселения. Жители Иркутской области могут забирать посылки в нескольких метрах от берега Байкала - ПВЗ с видом на самое глубокое озеро работает в поселке Солзан с населением около 900 человек. В первом квартале 2026 года жители поселка сделали несколько тысяч заказов на платформе, а частотность заказов на клиента увеличилась в 4 раза. При этом количество заказов из малых городов региона повысилась в 3,2 раза с начала года. Сегодня в России действует свыше 85 тысяч пунктов выдачи маркетплейса, которые охватывают 130 миллионов жителей России в пешей доступности от дома. Товарооборот пунктов выдачи заказов Ozon из малых городов вырос почти в 3 раза в прошлом году, а с начала 2026 года - уже в 2 раза. При этом пик заказов пришелся на декабрь 2025 года - тогда он в среднем был в 7 раз больше, чем годом ранее.

