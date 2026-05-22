Пашинян хочет оставаться в ЕАЭС ради финансовой выгоды, заявил Володин

2026-05-22T12:46+0300

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Желание премьер-министра Армении Никола Пашиняна оставаться в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) является попыткой продолжить использовать евразийское пространство в финансовых целях, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Желание Пашиняна оставаться в ЕАЭС — это попытка продолжить использовать евразийское пространство в финансовых целях, что уже дало Армении увеличение ВВП в 2,5 раза", - написал он в своем канале на платформе "Макс". По словам Володина, политически все решения Пашиняном уже приняты.

