АТОР: порядка 91-98% билетов на поезда в Крым в июне и июле раскуплены - 22.05.2026, ПРАЙМ
АТОР: порядка 91-98% билетов на поезда в Крым в июне и июле раскуплены
АТОР: порядка 91-98% билетов на поезда в Крым в июне и июле раскуплены - 22.05.2026, ПРАЙМ
АТОР: порядка 91-98% билетов на поезда в Крым в июне и июле раскуплены
Раскуплено порядка 91-98% билетов на поезда из Москвы в Крым на июнь-июль 2026 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). | 22.05.2026, ПРАЙМ
АТОР: порядка 91-98% билетов на поезда в Крым в июне и июле раскуплены

АТОР: около 91-98% билетов на поезда из Москвы в Крым на июнь и июль раскуплены

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Раскуплено порядка 91-98% билетов на поезда из Москвы в Крым на июнь-июль 2026 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Билеты на крымские поезда из столицы на июнь-июль 2026 года на 91–98% раскуплены. В первый месяц лета уехать чуть проще, чем в разгар сезона", - сказали в АТОР.
Так, на середину июня раскуплено более 91% билетов в Крым из Москвы. "Среди оставшихся в основном (93%) места в купе", - добавили в АТОР.
В то же время на середину июля в продаже осталось только 2% мест. "Среди оставшихся мест 67% в купе и 32% – в плацкарте", - добавили там. Как подчеркнули в АТОР, больше выбор мест в поездах до Евпатории и Феодосии, но их все равно мало. При этом билетов до Севастополя в продаже на середину июня уже нет.
Отмечается, что всего в Крым ходит 25 поездов из 15 городов, а провозная емкость поездов в Крым в высокий сезон увеличивается примерно на 80%. "30–40% мест в поездах в Крым летом приходится на составы, отправляющиеся из Москвы", - отметили в ассоциации.
При этом диапазон стоимости билетов в плацкарте составляет от 6,6 до 7,3 тысячи рублей, а в купе – от 11 до 21 тысячи рублей.
"Гранд Сервис Экспресс" - единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами "Таврия"), а также создатель уникального проекта - поезда-отеля на колесах "Гранд Экспресс", ежедневно курсирующего из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.
