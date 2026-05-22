Премьер Камбоджи может посетить Россию
2026-05-22T00:33+0300
Народная партия Камбоджи: премьер-министр Хун Манет может посетить Россию

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ПЕРМЬ, 22 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Камбоджи Хун Манет может посетить Россию, вероятно, он примет участие в саммите Россия - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сказал первый заместитель председателя комиссии по международным отношениям Народной партии Камбоджи Суос Яра.
В Перми 20-23 мая проходят Вторые международные общественно-политические слушания в поддержку инициативы президента РФ Владимира Путина о создании равной и неделимой евразийской безопасности, взаимовыгодного и равноправного сотрудничества и развития.
"Надеюсь, что премьер министр Хун Манет посетит прекрасную Российскую Федерацию, чтобы премьер-министр мог провести плодотворный диалог с российским руководством... Камбоджа от имени сообщества АСЕАН может стать воротами, которые предоставят больше альтернатив для торговли, в том числе морской", - сказал Суос Яра журналистам после слушаний в Перми в четверг.
Он также добавил, что Камбоджа намерена поддерживать с Россией взаимовыгодный и плодотворный диалог.
В 2026 году саммит Россия - АСЕАН пройдет в Казани.
 
