https://1prime.ru/20260522/premer-870122367.html
Премьер Камбоджи может посетить Россию
Премьер Камбоджи может посетить Россию - 22.05.2026, ПРАЙМ
Премьер Камбоджи может посетить Россию
Премьер-министр Камбоджи Хун Манет может посетить Россию, вероятно, он примет участие в саммите Россия - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН),... | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T00:33+0300
2026-05-22T00:33+0300
2026-05-22T00:33+0300
экономика
россия
мировая экономика
камбоджа
пермь
рф
владимир путин
асеан
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870122367.jpg?1779399219
ПЕРМЬ, 22 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Камбоджи Хун Манет может посетить Россию, вероятно, он примет участие в саммите Россия - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сказал первый заместитель председателя комиссии по международным отношениям Народной партии Камбоджи Суос Яра.
В Перми 20-23 мая проходят Вторые международные общественно-политические слушания в поддержку инициативы президента РФ Владимира Путина о создании равной и неделимой евразийской безопасности, взаимовыгодного и равноправного сотрудничества и развития.
"Надеюсь, что премьер министр Хун Манет посетит прекрасную Российскую Федерацию, чтобы премьер-министр мог провести плодотворный диалог с российским руководством... Камбоджа от имени сообщества АСЕАН может стать воротами, которые предоставят больше альтернатив для торговли, в том числе морской", - сказал Суос Яра журналистам после слушаний в Перми в четверг.
Он также добавил, что Камбоджа намерена поддерживать с Россией взаимовыгодный и плодотворный диалог.
В 2026 году саммит Россия - АСЕАН пройдет в Казани.
камбоджа
пермь
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, камбоджа, пермь, рф, владимир путин, асеан
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КАМБОДЖА, ПЕРМЬ, РФ, Владимир Путин, АСЕАН
Премьер Камбоджи может посетить Россию
Народная партия Камбоджи: премьер-министр Хун Манет может посетить Россию
ПЕРМЬ, 22 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Камбоджи Хун Манет может посетить Россию, вероятно, он примет участие в саммите Россия - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сказал первый заместитель председателя комиссии по международным отношениям Народной партии Камбоджи Суос Яра.
В Перми 20-23 мая проходят Вторые международные общественно-политические слушания в поддержку инициативы президента РФ Владимира Путина о создании равной и неделимой евразийской безопасности, взаимовыгодного и равноправного сотрудничества и развития.
"Надеюсь, что премьер министр Хун Манет посетит прекрасную Российскую Федерацию, чтобы премьер-министр мог провести плодотворный диалог с российским руководством... Камбоджа от имени сообщества АСЕАН может стать воротами, которые предоставят больше альтернатив для торговли, в том числе морской", - сказал Суос Яра журналистам после слушаний в Перми в четверг.
Он также добавил, что Камбоджа намерена поддерживать с Россией взаимовыгодный и плодотворный диалог.
В 2026 году саммит Россия - АСЕАН пройдет в Казани.