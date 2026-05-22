Джентльмены предпочли зафиксировать прибыль - 22.05.2026, ПРАЙМ
Джентльмены предпочли зафиксировать прибыль
19:12 22.05.2026
 

Джентльмены предпочли зафиксировать прибыль

Александр Власенко, портфельный управляющий РСХБ Управление Активами
Портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя продемонстрировала положительную динамику. На момент составления материала индекс Мосбиржи за неделю вырос на 0,65%, а индекс РТС поднялся на 4%. К концу основной торговой сессии в пятницу индекс Мосбиржи торговался на уровне 2650 пунктов.
Российский рубль за неделю укрепился к доллару на 2,1%, торгуясь на внебиржевом рынке в пятницу вблизи уровня 71,4.
На рынке акций в течение недели наблюдалась смешанная динамика. Рост в начале недели был связан с ожиданиями итогов российско-китайского саммита в Пекине. Поддержку индексу оказывали акции топливно-энергетического сектора на ожиданиях заключения новых контрактов и новостей по новым проектам. Во вторник динамика сменилась на нейтральную, бумаги X5 поддержали рынок сообщением от компании о более щедрых дивидендах, чем предполагал консенсус. В среду рынок корректировался из-за сильного за два дня укрепления рубля и отсутствия видимого продвижения в переговорах с Китаем по поводу крупных совместных проектов в топливной индустрии. Внимание инвесторов было приковано к проекту "Сила Сибири-2". Стороны определились с маршрутом и тем, как будет строиться газопровод, но четкого понимания по срокам реализации не обозначили. В четверг акции приободрились: это происходило на фоне того, что рубль остановил укрепление и даже немного ослаб. Поддержку рынку оказали пришедшие дивиденды ЛУКОЙЛа и "Хэдхантера". В пятницу нейтральное начало дня сменилось к вечеру снижением индекса акций в пределах 1% на фоне закрытия длинных позиций спекулятивно настроенными инвесторами перед выходными.
Среди акций, входящих в индекс Мосбиржи и портфели фондов под управлением УК "РСХБ Управление Активами", наибольший рост котировок продемонстрировали бумаги ДВМП (FESH +7,6%). Повестка общего собрания акционеров, назначенного на 25 июня, содержит информацию о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 года.
Лидером по снижению цен за неделю оказались акции компании "Самолет" (SMLT), потерявшие за неделю 12,2%. Совет директоров "Самолета" рекомендовал не распределять прибыль и не объявлять дивиденды по итогам 2025 года, ГОСА запланировано на 23 июня.
На следующей неделе мы ожидаем продолжения нейтральной тенденции на рынке акций. Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться не ниже уровня 2450 пунктов.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

