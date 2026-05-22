Названы регионы с самыми высокими темпами экономического развития - 22.05.2026, ПРАЙМ
Названы регионы с самыми высокими темпами экономического развития
03:07 22.05.2026 (обновлено: 03:34 22.05.2026)
 
Названы регионы с самыми высокими темпами экономического развития

РИА Новости: Москва вошла в десятку лидеров по высоким темпам экономического развития

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. В число регионов с наиболее высокими темпами экономического развития и роста доходов населения по итогам I квартала 2026 года вошли Москва, Московская и Тюменская области, республики Марий Эл и Хакасия, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости исследования эксперта Финансового университета при правительстве РФ.
"Согласно результатам оценки, проведенной в I квартале 2026 года, к числу регионов, наиболее привлекательных с точки зрения развития экономики, относятся Москва, Московская область, Тюменская область, Республика Марий Эл, Республика Хакасия", - говорится в материалах исследования заместителя научного руководителя вуза Александра Шатилова.
В топ-10 рейтинга также вошли Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Оренбургская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Краснодарский край. При этом самая высокая динамика по росту валовых доходов населения - в Тюменской области, а по числу предприятий, которые занимаются набором персонала - в Хакасии.
Согласно данным, в число регионов с наиболее низкими темпами экономического развития входят Карелия, Северная Осетия - Алания, Адыгея, Костромская область и Забайкальский край.
Исследование проводилось среди регионов с населением более 500 тысяч человек. Анализ выполнялся на основании оценки численности действующих компаний в регионе, включая малый и микробизнес, динамики числа компаний, занятых активным привлечением персонала, а также валовых доходов населения и их динамики.
 
