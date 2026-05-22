Россияне с зарубежными счетами должны отчитаться о движении средств - 22.05.2026, ПРАЙМ
Россияне с зарубежными счетами должны отчитаться о движении средств
2026-05-22T00:27+0300
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Россияне, имеющие зарубежные счета и иностранные электронные кошельки, обязаны до 1 июня включительно отчитаться перед налоговыми органами о движении средств по ним за 2025 год, напоминает Федеральная налоговая служба (ФНС) России. "Физическим лицам до 1 июня 2026 года включительно необходимо представить отчеты за 2025 год о движении денежных средств и иных финансовых активов по зарубежным счетам и иностранным электронным кошелькам" - говорится в сообщении ФНС. Подать отчет необходимо физлицам - гражданам РФ или иностранцам, постоянно проживающим в России на основании вида на жительство; а также лицам без гражданства, если срок их пребывания в РФ превысил 183 дня. "ФНС России рекомендует представлять отчет дистанционно через личный кабинет налогоплательщика, где уже предзаполнены персональные данные и сведения о зарубежном счете или электронном кошельке (листы 1 и 2 отчета). Останется лишь внести суммы оборотов и остатков денежных средств и иных финансовых активов за 2025 год", - отмечается в сообщении. Также отчет можно подать в бумажном виде в налоговый орган по месту своего учета – лично или через представителя, на имя которого оформлена соответствующая доверенность. Кроме того, отчет можно направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. ФНС уточняет, что отчитываться не нужно, если зарубежные счета были открыты на территории ЕАЭС или в странах, участвующих в автоматическом обмене финансовой информацией, - но при условии, что зачисление или списание по счету либо остаток средств на конец отчетного года не превышают 600 тысяч рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
