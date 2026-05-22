Многодетные семьи смогут сохранить единое пособие еще на 12 месяцев
2026-05-22T00:21+0300
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Многодетные семьи в России получили право сохранить единое пособие при небольшом превышении дохода еще на 12 месяцев, сообщила РИА Новости заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.
Эта норма вступает в силу 22 мая на основании федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
"Будет предусмотрено сохранение пособия для многодетных семей даже при превышении определенного норматива дохода. Пособие будет выплачиваться еще 12 месяцев", - сказала Коваленко.
Она уточнила, что для сохранения пособия доход на одного члена семьи должен не более чем на 10% превышать региональный прожиточный минимум. Выплата при этом будет установлена в размере 50% от регионального детского прожиточного минимума.
"Если семья в начале 2026 года получила отказ по начислению данной выплаты, то с учетом изменений произойдет перерасчет автоматически", - заключила эксперт.
