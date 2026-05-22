Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Многодетные семьи смогут сохранить единое пособие еще на 12 месяцев - 22.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260522/semi-870121877.html
Многодетные семьи смогут сохранить единое пособие еще на 12 месяцев
Многодетные семьи смогут сохранить единое пособие еще на 12 месяцев - 22.05.2026, ПРАЙМ
Многодетные семьи смогут сохранить единое пособие еще на 12 месяцев
Многодетные семьи в России получили право сохранить единое пособие при небольшом превышении дохода еще на 12 месяцев, сообщила РИА Новости заместитель... | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T00:21+0300
2026-05-22T00:21+0300
экономика
общество
москва
юлия коваленко
вшэ
рэу им. г.в.плеханова
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870121877.jpg?1779398483
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Многодетные семьи в России получили право сохранить единое пособие при небольшом превышении дохода еще на 12 месяцев, сообщила РИА Новости заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко. Эта норма вступает в силу 22 мая на основании федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". "Будет предусмотрено сохранение пособия для многодетных семей даже при превышении определенного норматива дохода. Пособие будет выплачиваться еще 12 месяцев", - сказала Коваленко. Она уточнила, что для сохранения пособия доход на одного члена семьи должен не более чем на 10% превышать региональный прожиточный минимум. Выплата при этом будет установлена в размере 50% от регионального детского прожиточного минимума. "Если семья в начале 2026 года получила отказ по начислению данной выплаты, то с учетом изменений произойдет перерасчет автоматически", - заключила эксперт.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , москва, юлия коваленко, вшэ, рэу им. г.в.плеханова
Экономика, Общество , МОСКВА, Юлия Коваленко, ВШЭ, РЭУ им. Г.В.Плеханова
00:21 22.05.2026
 
Многодетные семьи смогут сохранить единое пособие еще на 12 месяцев

Эксперт Коваленко: многодетные семьи смогут сохранить единое пособие еще на 12 месяцев

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Многодетные семьи в России получили право сохранить единое пособие при небольшом превышении дохода еще на 12 месяцев, сообщила РИА Новости заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.
Эта норма вступает в силу 22 мая на основании федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
"Будет предусмотрено сохранение пособия для многодетных семей даже при превышении определенного норматива дохода. Пособие будет выплачиваться еще 12 месяцев", - сказала Коваленко.
Она уточнила, что для сохранения пособия доход на одного члена семьи должен не более чем на 10% превышать региональный прожиточный минимум. Выплата при этом будет установлена в размере 50% от регионального детского прожиточного минимума.
"Если семья в начале 2026 года получила отказ по начислению данной выплаты, то с учетом изменений произойдет перерасчет автоматически", - заключила эксперт.
 
ЭкономикаОбществоМОСКВАЮлия КоваленкоВШЭРЭУ им. Г.В.Плеханова
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала