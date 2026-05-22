Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
G7 не обсуждала возможность нового высвобождения запасов нефти, пишут СМИ - 22.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260522/smi-870134455.html
G7 не обсуждала возможность нового высвобождения запасов нефти, пишут СМИ
G7 не обсуждала возможность нового высвобождения запасов нефти, пишут СМИ - 22.05.2026, ПРАЙМ
G7 не обсуждала возможность нового высвобождения запасов нефти, пишут СМИ
Вопрос возможности нового высвобождения запасов нефти на фоне энергокризиса из-за ситуации на Ближнем Востоке не обсуждался в ходе прошедшей в Париже встречи... | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T11:56+0300
2026-05-22T11:56+0300
энергетика
нефть
ближний восток
париж
сша
скотт бессент
financial times
мэа
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
ПАРИЖ, 22 мая - ПРАЙМ. Вопрос возможности нового высвобождения запасов нефти на фоне энергокризиса из-за ситуации на Ближнем Востоке не обсуждался в ходе прошедшей в Париже встречи глав минфинов и ЦБ стран "Большой семерки" (G7), сообщает газета Financial Times со ссылкой на главу французского минфина Ролана Лескюра. В марте Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило о решении высвободить чрезвычайные запасы нефти на 400 миллионов баррелей из-за ситуации на Ближнем Востоке, где из-за военной операции США и Израиля против Ирана фактически остановилось движение судов через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. "Лескюр заявил… что этот вопрос (высвобождения запасов нефти - ред.) не обсуждался во время его встречи в Париже с министрами финансов стран G7, включая министра финансов США Скотта Бессента", - сообщает газета. По словам главы французского минфина, правительства не могут принимать решения о выпуске дополнительных нефтяных резервов до тех пор, пока им не станет ясно, насколько долго конфликт вокруг Ирана может продлиться, сообщает Financial Times. "На данном этапе мы не можем расходовать запасы — которые по своей природе ограничены — не имея представления о продолжительности и интенсивности конфликта", - сообщил Лескюр в интервью Financial Times. Лескюр отметил, что даже после полноценного открытия Ормузского пролива для судоходства, потребуется несколько недель, чтобы нефть добралась до различных регионов. Понимание сроков возобновления поставок имеет ключевое значение, говорится в сообщении газеты. При этом газета сообщила, что высвобожденные МЭА в марте 400 миллионов баррелей нефти исчерпаются уже в ближайшие недели.
https://1prime.ru/20260521/exxon-870119353.html
https://1prime.ru/20260521/rubio-870117478.html
ближний восток
париж
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, ближний восток, париж, сша, скотт бессент, financial times, мэа
Энергетика, Нефть, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Париж, США, Скотт Бессент, Financial Times, МЭА
11:56 22.05.2026
 
G7 не обсуждала возможность нового высвобождения запасов нефти, пишут СМИ

Financial Times: на встрече глав минфинов и ЦБ G7 не обсуждался вопрос о запасах нефти

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2026
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ПАРИЖ, 22 мая - ПРАЙМ. Вопрос возможности нового высвобождения запасов нефти на фоне энергокризиса из-за ситуации на Ближнем Востоке не обсуждался в ходе прошедшей в Париже встречи глав минфинов и ЦБ стран "Большой семерки" (G7), сообщает газета Financial Times со ссылкой на главу французского минфина Ролана Лескюра.
В марте Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило о решении высвободить чрезвычайные запасы нефти на 400 миллионов баррелей из-за ситуации на Ближнем Востоке, где из-за военной операции США и Израиля против Ирана фактически остановилось движение судов через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Флаг Венесуэлы - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2026
Exxon может вернуться к добыче нефти в Венесуэле, пишут СМИ
Вчера, 23:43
"Лескюр заявил… что этот вопрос (высвобождения запасов нефти - ред.) не обсуждался во время его встречи в Париже с министрами финансов стран G7, включая министра финансов США Скотта Бессента", - сообщает газета.
По словам главы французского минфина, правительства не могут принимать решения о выпуске дополнительных нефтяных резервов до тех пор, пока им не станет ясно, насколько долго конфликт вокруг Ирана может продлиться, сообщает Financial Times.
"На данном этапе мы не можем расходовать запасы — которые по своей природе ограничены — не имея представления о продолжительности и интенсивности конфликта", - сообщил Лескюр в интервью Financial Times.
Лескюр отметил, что даже после полноценного открытия Ормузского пролива для судоходства, потребуется несколько недель, чтобы нефть добралась до различных регионов. Понимание сроков возобновления поставок имеет ключевое значение, говорится в сообщении газеты.
При этом газета сообщила, что высвобожденные МЭА в марте 400 миллионов баррелей нефти исчерпаются уже в ближайшие недели.
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2026
США хотят, чтобы Индия покупала как можно больше нефти из США, заявил Рубио
Вчера, 22:03
 
ЭнергетикаНефтьБЛИЖНИЙ ВОСТОКПарижСШАСкотт БессентFinancial TimesМЭА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала