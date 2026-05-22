G7 не обсуждала возможность нового высвобождения запасов нефти, пишут СМИ

2026-05-22T11:56+0300

ПАРИЖ, 22 мая - ПРАЙМ. Вопрос возможности нового высвобождения запасов нефти на фоне энергокризиса из-за ситуации на Ближнем Востоке не обсуждался в ходе прошедшей в Париже встречи глав минфинов и ЦБ стран "Большой семерки" (G7), сообщает газета Financial Times со ссылкой на главу французского минфина Ролана Лескюра. В марте Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило о решении высвободить чрезвычайные запасы нефти на 400 миллионов баррелей из-за ситуации на Ближнем Востоке, где из-за военной операции США и Израиля против Ирана фактически остановилось движение судов через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. "Лескюр заявил… что этот вопрос (высвобождения запасов нефти - ред.) не обсуждался во время его встречи в Париже с министрами финансов стран G7, включая министра финансов США Скотта Бессента", - сообщает газета. По словам главы французского минфина, правительства не могут принимать решения о выпуске дополнительных нефтяных резервов до тех пор, пока им не станет ясно, насколько долго конфликт вокруг Ирана может продлиться, сообщает Financial Times. "На данном этапе мы не можем расходовать запасы — которые по своей природе ограничены — не имея представления о продолжительности и интенсивности конфликта", - сообщил Лескюр в интервью Financial Times. Лескюр отметил, что даже после полноценного открытия Ормузского пролива для судоходства, потребуется несколько недель, чтобы нефть добралась до различных регионов. Понимание сроков возобновления поставок имеет ключевое значение, говорится в сообщении газеты. При этом газета сообщила, что высвобожденные МЭА в марте 400 миллионов баррелей нефти исчерпаются уже в ближайшие недели.

нефть, ближний восток, париж, сша, скотт бессент, financial times, мэа