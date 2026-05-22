"Киев отрубят": в США выступили с обращением после попытки атаковать Россию
RS: атаки дронов на Россию через Прибалтику могут лишить Украину всякой поддержки США
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Агрессивные действия Украины против России, включающие использование воздушного пространства балтийского региона, представляют серьезную угрозу, что вынуждает США принять незамедлительные меры давления на Киев и страны Балтии, пишет издание Responsible Statecraft.
"Настало время, чтобы НАТО и правительства стран Прибалтики приняли меры против украинских беспилотников в воздушном пространстве НАТО, учитывая опасность гипотетической войны Североатлантического альянса с Россией. <…> Администрация США должна в срочном порядке <…> призвать прибалтийцев к смягчению риторики. Она также должна четко и категорично заявить украинцам, что США не желают быть втянутыми в войну с Россией, и что, если Украина воспользуется воздушным пространством НАТО для нападения на Россию, то Киев отрубят от потоков американской помощи", — указывается в материале.
"Вашингтону было бы крайне неразумно игнорировать опасность этой ситуации. Этот кризис должен дать администрации Трампа мощный импульс для возобновления активного участия в мирном урегулировании украинского конфликта", — резюмирует издание.
Во вторник Служба внешней разведки сообщила, что командование ВСУ готовится к нанесению серии новых террористических ударов по российским тыловым регионам. Так, Украина планирует использовать дроны с территории стран Балтии для сокращения времени подлета.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала эту информацию "совершенно неприемлемой".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что проблема проникновения дронов на территорию России из стран Балтии существует. Он напомнил, что военные разрабатывают необходимый ответ Москвы.
В ответ на атаки ВСУ российские вооруженные силы наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным целям и объектам украинской оборонной промышленности.
