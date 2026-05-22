"Киев отрубят": в США выступили с обращением после попытки атаковать Россию

2026-05-22T07:07+0300

МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Агрессивные действия Украины против России, включающие использование воздушного пространства балтийского региона, представляют серьезную угрозу, что вынуждает США принять незамедлительные меры давления на Киев и страны Балтии, пишет издание Responsible Statecraft."Настало время, чтобы НАТО и правительства стран Прибалтики приняли меры против украинских беспилотников в воздушном пространстве НАТО, учитывая опасность гипотетической войны Североатлантического альянса с Россией. <…> Администрация США должна в срочном порядке <…> призвать прибалтийцев к смягчению риторики. Она также должна четко и категорично заявить украинцам, что США не желают быть втянутыми в войну с Россией, и что, если Украина воспользуется воздушным пространством НАТО для нападения на Россию, то Киев отрубят от потоков американской помощи", — указывается в материале.Как отмечает автор статьи, подобные действия Киева по отношению к России приведут США к более активным шагам в направлении мирного разрешения украинского кризиса."Вашингтону было бы крайне неразумно игнорировать опасность этой ситуации. Этот кризис должен дать администрации Трампа мощный импульс для возобновления активного участия в мирном урегулировании украинского конфликта", — резюмирует издание.Во вторник Служба внешней разведки сообщила, что командование ВСУ готовится к нанесению серии новых террористических ударов по российским тыловым регионам. Так, Украина планирует использовать дроны с территории стран Балтии для сокращения времени подлета.Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала эту информацию "совершенно неприемлемой".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что проблема проникновения дронов на территорию России из стран Балтии существует. Он напомнил, что военные разрабатывают необходимый ответ Москвы.В ответ на атаки ВСУ российские вооруженные силы наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным целям и объектам украинской оборонной промышленности.

мировая экономика, сша, украина, киев, дмитрий песков, урсула фон дер ляйен, нато, всу