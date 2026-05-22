Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Киев отрубят": в США выступили с обращением после попытки атаковать Россию - 22.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260522/ssha-870127275.html
"Киев отрубят": в США выступили с обращением после попытки атаковать Россию
"Киев отрубят": в США выступили с обращением после попытки атаковать Россию - 22.05.2026, ПРАЙМ
"Киев отрубят": в США выступили с обращением после попытки атаковать Россию
Агрессивные действия Украины против России, включающие использование воздушного пространства балтийского региона, представляют серьезную угрозу, что вынуждает... | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T07:07+0300
2026-05-22T07:07+0300
спецоперация на украине
мировая экономика
сша
украина
киев
дмитрий песков
урсула фон дер ляйен
нато
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_08c664883120615858ffac2f2f10f5d5.jpg
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Агрессивные действия Украины против России, включающие использование воздушного пространства балтийского региона, представляют серьезную угрозу, что вынуждает США принять незамедлительные меры давления на Киев и страны Балтии, пишет издание Responsible Statecraft."Настало время, чтобы НАТО и правительства стран Прибалтики приняли меры против украинских беспилотников в воздушном пространстве НАТО, учитывая опасность гипотетической войны Североатлантического альянса с Россией. &lt;…&gt; Администрация США должна в срочном порядке &lt;…&gt; призвать прибалтийцев к смягчению риторики. Она также должна четко и категорично заявить украинцам, что США не желают быть втянутыми в войну с Россией, и что, если Украина воспользуется воздушным пространством НАТО для нападения на Россию, то Киев отрубят от потоков американской помощи", — указывается в материале.Как отмечает автор статьи, подобные действия Киева по отношению к России приведут США к более активным шагам в направлении мирного разрешения украинского кризиса.&quot;Вашингтону было бы крайне неразумно игнорировать опасность этой ситуации. Этот кризис должен дать администрации Трампа мощный импульс для возобновления активного участия в мирном урегулировании украинского конфликта&quot;, — резюмирует издание.Во вторник Служба внешней разведки сообщила, что командование ВСУ готовится к нанесению серии новых террористических ударов по российским тыловым регионам. Так, Украина планирует использовать дроны с территории стран Балтии для сокращения времени подлета.Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала эту информацию "совершенно неприемлемой".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что проблема проникновения дронов на территорию России из стран Балтии существует. Он напомнил, что военные разрабатывают необходимый ответ Москвы.В ответ на атаки ВСУ российские вооруженные силы наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным целям и объектам украинской оборонной промышленности.
https://1prime.ru/20260519/rossiya-870037956.html
https://1prime.ru/20260521/mema-870091487.html
сша
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_b21b49c35fc258668a990d275dda3fc2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, украина, киев, дмитрий песков, урсула фон дер ляйен, нато, всу
Спецоперация на Украине, Мировая экономика, США, УКРАИНА, Киев, Дмитрий Песков, Урсула фон дер Ляйен, НАТО, ВСУ
07:07 22.05.2026
 
"Киев отрубят": в США выступили с обращением после попытки атаковать Россию

RS: атаки дронов на Россию через Прибалтику могут лишить Украину всякой поддержки США

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2026
Киев. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Агрессивные действия Украины против России, включающие использование воздушного пространства балтийского региона, представляют серьезную угрозу, что вынуждает США принять незамедлительные меры давления на Киев и страны Балтии, пишет издание Responsible Statecraft.
"Настало время, чтобы НАТО и правительства стран Прибалтики приняли меры против украинских беспилотников в воздушном пространстве НАТО, учитывая опасность гипотетической войны Североатлантического альянса с Россией. <…> Администрация США должна в срочном порядке <…> призвать прибалтийцев к смягчению риторики. Она также должна четко и категорично заявить украинцам, что США не желают быть втянутыми в войну с Россией, и что, если Украина воспользуется воздушным пространством НАТО для нападения на Россию, то Киев отрубят от потоков американской помощи", — указывается в материале.
Военнослужащий у пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2026
На Западе забили тревогу после заявления Минобороны России
19 мая, 12:16
Как отмечает автор статьи, подобные действия Киева по отношению к России приведут США к более активным шагам в направлении мирного разрешения украинского кризиса.

"Вашингтону было бы крайне неразумно игнорировать опасность этой ситуации. Этот кризис должен дать администрации Трампа мощный импульс для возобновления активного участия в мирном урегулировании украинского конфликта", — резюмирует издание.

Во вторник Служба внешней разведки сообщила, что командование ВСУ готовится к нанесению серии новых террористических ударов по российским тыловым регионам. Так, Украина планирует использовать дроны с территории стран Балтии для сокращения времени подлета.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала эту информацию "совершенно неприемлемой".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что проблема проникновения дронов на территорию России из стран Балтии существует. Он напомнил, что военные разрабатывают необходимый ответ Москвы.

В ответ на атаки ВСУ российские вооруженные силы наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным целям и объектам украинской оборонной промышленности.
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2026
Новое заявление фон дер Ляйен о России вызвало изумление на Западе
Вчера, 08:48
 
Спецоперация на УкраинеМировая экономикаСШАУКРАИНАКиевДмитрий ПесковУрсула фон дер ЛяйенНАТОВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала