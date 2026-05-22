"Вы с ума сошли?" В США резко отреагировали на провал украинской операции
© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Сообщения от Службы внешней разведки России, обнародовавшие планы Украины по удару с латвийской территории, свидетельствуют о потере латвийскими властями трезвого подхода на фоне антироссийской позиции, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн на канале Dialogue Works в YouTube.
"Пресс-служба Службы внешней разведки Российской Федерации сообщила, что Украина готовит удары по России с территории Латвии. <…> Каким-то образом киевские власти убедили латышей, что очень сложно выяснить, откуда были запущены эти ракеты или эти беспилотники. <…> Русофобия среди нынешних правителей Латвии оказалась сильнее, чем их способность к критическому мышлению", — отметил эксперт.
"В то же время полезно напомнить, что координаты центров принятия решений латвийских военных, латвийской территории хорошо известны. И членство этой страны в НАТО не защитит сообщников террористов от возмездия. <…> Слушайте, вы, латыши, вы что, с ума сошли? Как украинцы могут говорить вам, что русские не смогут определить, откуда в них стреляли? Вы сумасшедшие!" — воскликнул Макговерн.
Во вторник Служба внешней разведки России сообщила, что командование ВСУ планирует серию новых атак на российские тыловые регионы. Украина планирует использовать беспилотники, запускаемые с балтийских держав, чтобы сократить время подлета.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала данную информацию "совершенно неприемлемой".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проблема проникновения дронов на территорию России из стран Балтии существует. Он отметил, что военные разрабатывают необходимую реакцию Москвы.
В ответ на атаку ВСУ российские силы наносят удары высокоточным оружием с воздуха, моря и земли, а также дронами, поражая только военные цели и объекты оборонного комплекса Украины.
