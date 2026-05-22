https://1prime.ru/20260522/ssha-870127566.html

"Вы с ума сошли?" В США резко отреагировали на провал украинской операции

"Вы с ума сошли?" В США резко отреагировали на провал украинской операции - 22.05.2026, ПРАЙМ

"Вы с ума сошли?" В США резко отреагировали на провал украинской операции

Сообщения от Службы внешней разведки России, обнародовавшие планы Украины по удару с латвийской территории, свидетельствуют о потере латвийскими властями... | 22.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-22T07:11+0300

2026-05-22T07:11+0300

2026-05-22T07:11+0300

спецоперация на украине

всу

нато

цру

дмитрий песков

урсула фон дер ляйен

латвия

украина

москва

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg

МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Сообщения от Службы внешней разведки России, обнародовавшие планы Украины по удару с латвийской территории, свидетельствуют о потере латвийскими властями трезвого подхода на фоне антироссийской позиции, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн на канале Dialogue Works в YouTube."Пресс-служба Службы внешней разведки Российской Федерации сообщила, что Украина готовит удары по России с территории Латвии. <…> Каким-то образом киевские власти убедили латышей, что очень сложно выяснить, откуда были запущены эти ракеты или эти беспилотники. <…> Русофобия среди нынешних правителей Латвии оказалась сильнее, чем их способность к критическому мышлению", — отметил эксперт.Макговерн также отметил, что в Латвии напрасно рассчитывают, что их членство в НАТО защитит их от ответных шагов за участие в агрессии против Москвы."В то же время полезно напомнить, что координаты центров принятия решений латвийских военных, латвийской территории хорошо известны. И членство этой страны в НАТО не защитит сообщников террористов от возмездия. <…> Слушайте, вы, латыши, вы что, с ума сошли? Как украинцы могут говорить вам, что русские не смогут определить, откуда в них стреляли? Вы сумасшедшие!" — воскликнул Макговерн.Во вторник Служба внешней разведки России сообщила, что командование ВСУ планирует серию новых атак на российские тыловые регионы. Украина планирует использовать беспилотники, запускаемые с балтийских держав, чтобы сократить время подлета.Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала данную информацию "совершенно неприемлемой".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проблема проникновения дронов на территорию России из стран Балтии существует. Он отметил, что военные разрабатывают необходимую реакцию Москвы.В ответ на атаку ВСУ российские силы наносят удары высокоточным оружием с воздуха, моря и земли, а также дронами, поражая только военные цели и объекты оборонного комплекса Украины.

https://1prime.ru/20260522/ssha-870127275.html

https://1prime.ru/20260514/ssha-869911669.html

https://1prime.ru/20260522/kallas-870127419.html

латвия

украина

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, нато, цру, дмитрий песков, урсула фон дер ляйен, латвия, украина, москва, мировая экономика