"Вы с ума сошли?" В США резко отреагировали на провал украинской операции - 22.05.2026, ПРАЙМ
"Вы с ума сошли?" В США резко отреагировали на провал украинской операции
2026-05-22T07:11+0300
07:11 22.05.2026
 
"Вы с ума сошли?" В США резко отреагировали на провал украинской операции

Аналитик Макговерн: членство в НАТО не убережет Латвию от ответных мер за атаки на Россию

Флаги США. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Сообщения от Службы внешней разведки России, обнародовавшие планы Украины по удару с латвийской территории, свидетельствуют о потере латвийскими властями трезвого подхода на фоне антироссийской позиции, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн на канале Dialogue Works в YouTube.
"Пресс-служба Службы внешней разведки Российской Федерации сообщила, что Украина готовит удары по России с территории Латвии. <…> Каким-то образом киевские власти убедили латышей, что очень сложно выяснить, откуда были запущены эти ракеты или эти беспилотники. <…> Русофобия среди нынешних правителей Латвии оказалась сильнее, чем их способность к критическому мышлению", — отметил эксперт.
Макговерн также отметил, что в Латвии напрасно рассчитывают, что их членство в НАТО защитит их от ответных шагов за участие в агрессии против Москвы.

"В то же время полезно напомнить, что координаты центров принятия решений латвийских военных, латвийской территории хорошо известны. И членство этой страны в НАТО не защитит сообщников террористов от возмездия. <…> Слушайте, вы, латыши, вы что, с ума сошли? Как украинцы могут говорить вам, что русские не смогут определить, откуда в них стреляли? Вы сумасшедшие!" — воскликнул Макговерн.

Во вторник Служба внешней разведки России сообщила, что командование ВСУ планирует серию новых атак на российские тыловые регионы. Украина планирует использовать беспилотники, запускаемые с балтийских держав, чтобы сократить время подлета.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала данную информацию "совершенно неприемлемой".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проблема проникновения дронов на территорию России из стран Балтии существует. Он отметил, что военные разрабатывают необходимую реакцию Москвы.

В ответ на атаку ВСУ российские силы наносят удары высокоточным оружием с воздуха, моря и земли, а также дронами, поражая только военные цели и объекты оборонного комплекса Украины.
Спецоперация на УкраинеВСУНАТОЦРУДмитрий ПесковУрсула фон дер ЛяйенЛАТВИЯУКРАИНАМОСКВАМировая экономика
 
 
