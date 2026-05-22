"Это абсурд!" В США неожиданно отреагировали на атаки Европы в адрес России - 22.05.2026, ПРАЙМ
"Это абсурд!" В США неожиданно отреагировали на атаки Европы в адрес России
2026-05-22T07:22+0300
07:22 22.05.2026
 
Полковник Макгрегор: абсурдная стратегия Европы испытывает терпение России

МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Военные провокации Европы против России, вызванные неустойчивыми действиями руководства Евросоюза, могут нести опасность для всего региона, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в беседе с профессором Гленном Диесеном на YouTube-канале.

"Атаки на Россию совершаются через страны Балтии или через Румынию по Черному морю. Это очень опасно. <…> Есть же такие неуравновешенные, неразумные, опасные люди, как эта Кая Каллас, которая является главой дипломатии ЕС. И почему, ради всего святого, вы выбрали эстонского политика на пост министра иностранных дел Европейского союза? Ну, серьезно. Это абсурд! Это не имеет никакого смысла!" — воскликнул военный.
Макгрегор подчеркнул, что Россия не представляет угрозы для европейских стран, но их агрессивные действия, которые проверяют терпение Москвы, могут вызвать симметричный ответ.

"Имеют ли эти маленькие страны право на существование? Безусловно. Находятся ли они под угрозой захвата и уничтожения русскими? Нет. Но если этот абсурд не прекратится и они не перестанут помогать в строительстве этих беспилотников дальнего действия, <…> то, знаете, в какой-то момент русские могут потерять терпение", — добавил Макгрегор.
Во вторник Служба внешней разведки сообщила о подготовке командованием ВСУ к серии новых атак на российские тыловые регионы. Украина планирует запуск дронов с территории стран Балтии для сокращения времени подлета.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что проблема попадания беспилотников на российскую территорию из прибалтийских государств существует. Он напомнил, что военные разрабатывают соответствующую реакцию Москвы.
