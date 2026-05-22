"Это абсурд!" В США неожиданно отреагировали на атаки Европы в адрес России
Полковник Макгрегор: абсурдная стратегия Европы испытывает терпение России
Символика ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Военные провокации Европы против России, вызванные неустойчивыми действиями руководства Евросоюза, могут нести опасность для всего региона, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в беседе с профессором Гленном Диесеном на YouTube-канале.
"Атаки на Россию совершаются через страны Балтии или через Румынию по Черному морю. Это очень опасно. <…> Есть же такие неуравновешенные, неразумные, опасные люди, как эта Кая Каллас, которая является главой дипломатии ЕС. И почему, ради всего святого, вы выбрали эстонского политика на пост министра иностранных дел Европейского союза? Ну, серьезно. Это абсурд! Это не имеет никакого смысла!" — воскликнул военный.
"Имеют ли эти маленькие страны право на существование? Безусловно. Находятся ли они под угрозой захвата и уничтожения русскими? Нет. Но если этот абсурд не прекратится и они не перестанут помогать в строительстве этих беспилотников дальнего действия, <…> то, знаете, в какой-то момент русские могут потерять терпение", — добавил Макгрегор.
Во вторник Служба внешней разведки сообщила о подготовке командованием ВСУ к серии новых атак на российские тыловые регионы. Украина планирует запуск дронов с территории стран Балтии для сокращения времени подлета.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что проблема попадания беспилотников на российскую территорию из прибалтийских государств существует. Он напомнил, что военные разрабатывают соответствующую реакцию Москвы.
