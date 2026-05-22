"Это их спасение." В США удивились действиям Украины в отношении России - 22.05.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
"Это их спасение." В США удивились действиям Украины в отношении России
спецоперация на украине
украина
сша
харьковская область
скотт риттер
нато
всу
россия
01:30 22.05.2026 (обновлено: 01:31 22.05.2026)
 
"Это их спасение." В США удивились действиям Украины в отношении России

Эксперт Риттер: Украина стремится усилить напряженность, чтобы привлечь НАТО

МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Украина пытается обострить конфликт с Россией, надеясь, что это втянет в него НАТО, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире на YouTube-канале.

"Украина удваивает ставки, потому что чувствует запах крови. Украина умирает и говорит себе, <…> давайте продолжать, потому что хочет, чтобы вмешалась НАТО. Это их цель. Это их спасение. И Украина просто снова и снова удваивает ставки, забывая об осторожности", — заявил аналитик.

При этом он напомнил, что российские войска владеют инициативой на поле боя.
"Россия доминирует на всем протяжении боевых действий. <…> Россия сохраняет оперативное и стратегическое превосходство по всем направлениям этого конфликта", —заключил эксперт", — подытожил Риттер.
По информации Минобороны, российская армия за минувшие сутки взяла под контроль населенный пункт Шестеровка в Харьковской области. Российские войска также нанесли удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемой ВСУ, складам боеприпасов, производственным цехам и местам хранения БПЛА и безэкипажных катеров, а также по временным базам украинских военных формирований и иностранных наемников в 148 районах. За сутки украинская армия потеряла 1205 военнослужащих, три авиабомбы и 516 дронов.
