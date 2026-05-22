"Это их спасение." В США удивились действиям Украины в отношении России

2026-05-22T01:30+0300

МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Украина пытается обострить конфликт с Россией, надеясь, что это втянет в него НАТО, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире на YouTube-канале. "Украина удваивает ставки, потому что чувствует запах крови. Украина умирает и говорит себе, <…> давайте продолжать, потому что хочет, чтобы вмешалась НАТО. Это их цель. Это их спасение. И Украина просто снова и снова удваивает ставки, забывая об осторожности", — заявил аналитик. При этом он напомнил, что российские войска владеют инициативой на поле боя."Россия доминирует на всем протяжении боевых действий. <…> Россия сохраняет оперативное и стратегическое превосходство по всем направлениям этого конфликта", —заключил эксперт", — подытожил Риттер.По информации Минобороны, российская армия за минувшие сутки взяла под контроль населенный пункт Шестеровка в Харьковской области. Российские войска также нанесли удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемой ВСУ, складам боеприпасов, производственным цехам и местам хранения БПЛА и безэкипажных катеров, а также по временным базам украинских военных формирований и иностранных наемников в 148 районах. За сутки украинская армия потеряла 1205 военнослужащих, три авиабомбы и 516 дронов.

украина, сша, харьковская область, скотт риттер, нато, всу, россия