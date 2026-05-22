"Переломить ситуацию". В США испугались действий Запада на Украине
Профессор Миршаймер: Украина и ее союзники забыли, что воюют с ядерной державой
© РИА Новости . Михаил Палинчак | Перейти в медиабанкВоенная техника на военном аэродроме в Чугуево Харьковской области
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Украина и ее западные покровители, повышая уровень конфронтации с Россией, упускают из вида, что они противостоят ядерной державе, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
"Похоже, на Западе забыли, что имеют дело с великой державой, обладающей ядерным оружием. <…> Мы говорим не просто о начале Первой или Второй мировой войны, что само по себе было бы ужасно, а о том, что у России есть ядерное оружие. <…> Это очень важно понимать. Когда начинается процесс эскалации, <…> стороны поднимаются по лестнице эскалации на ощупь, словно с закрытыми глазами. <…> Но где-то на этой лестнице есть ступень, которая означает применение ядерного оружия",— заявил профессор.
Несмотря на это, Украина и ее союзники, по мнению Миршаймера, неизбежно будут продолжать усиливать напряженность.
"Украинцы отчаянно пытаются спасти ситуацию и стараются удержать европейцев вовлеченными в этот конфликт. Поэтому им нужно убедить Европу, что они способны <…> переломить ситуацию. <…> У Украины есть очень сильные стимулы повышать ставки. <…> И у европейцев те же стимулы. <…> Это значит, что мы будем подниматься все выше по лестнице эскалации", — предостерег аналитик.
Министр иностранных дел Сергей Лавров не раз отмечал, что Европа старается всячески затруднить процесс дипломатического разрешения ситуации на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать военные действия до последнего украинца.