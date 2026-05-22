ЦБ купил на внутреннем рынке юани на 1,2 миллиарда рублей
2026-05-22T11:41+0300
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Объем покупки юаней Банком России на внутреннем рынке с расчетами 21 мая составил 1,2 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. Минфин в начале марта приостановил операции с валютой и золотом на внутреннем рынке в связи с планируемыми изменениями базовой цены на нефть в бюджетном правиле. В мае Минфин возобновил эти операции. С 8 мая по 4 июня планируется покупка валюты и золота по бюджетному правилу на 110,3 миллиарда рублей (5,8 миллиарда в день) с учетом отложенных операций за март и апрель. В свою очередь Банк России в конце декабря анонсировал, что в первом полугодии 2026 года будет добавлять к операциям для Минфина продажу валюты в среднем на 4,62 миллиарда рублей в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы госбюджета от нефти и газа. При этом власти отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает Центробанк.
