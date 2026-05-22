https://1prime.ru/20260522/yuan-870134652.html

Курс юаня к рублю растет в первые часы торгов

Курс юаня к рублю растет в первые часы торгов - 22.05.2026, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю растет в первые часы торгов

Курс юаня к рублю в пятницу растет в первые часы торгов в попытке закрепиться выше отметки 10,5 рубля, несмотря на ряд факторов, препятствующих этому, следует... | 22.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-22T11:51+0300

2026-05-22T11:51+0300

2026-05-22T11:51+0300

китайский юань

рынок

торги

пакистан

ормузский пролив

богдан зварич

псб

минфин

ук альфа-капитал

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624433_0:195:2947:1853_1920x0_80_0_0_3a3b7135bd204bc2eb5c30e0bc073a67.jpg

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в пятницу растет в первые часы торгов в попытке закрепиться выше отметки 10,5 рубля, несмотря на ряд факторов, препятствующих этому, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.20 мск растет на 6 копеек относительно предыдущего закрытия - до 10,49 рубля. А максимально китайская валюта дорожала до 10,53 рубля. "Основным фактором продолжает выступать смещение баланса в сторону предложения иностранной валюты, который в ближайшие сессии способен усугубиться дополнительными продажами со стороны экспортеров на фоне подготовки к налоговым выплатам. В сложившейся ситуации в рамках торгов пятницы юань может сместиться в середину нашего целевого диапазона 10 – 10,5 рублей", - рассуждает Богдан Зварич из ПСБ. На следующей неделе видим риски дальнейшего удешевления китайской валюты, добавляет Зварич. Дальнейшие же тренд рубля определит Минфин своими объемами покупок юаней в рамках бюджетного правила, но случится это на первой неделе лета, отмечает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". Что же касается американской валюты, то если с переговоров в столице Пакистана придут конкретные сигналы о соглашении с открытием Ормузского пролива, то цена нефти уйдет ниже 100 долларов за баррель, а при срыве переговоров и возобновлении ударов нефть удержится выше 110, и к середине июня доллар способен приблизиться к 77–79 рублям, ожидает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".

https://1prime.ru/20260522/yuan-870134245.html

пакистан

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, пакистан, ормузский пролив, богдан зварич, псб, минфин, ук альфа-капитал