Курс юаня к рублю растет в первые часы торгов

Курс юаня на Мосбирже растет в первые часы торгов в попытке закрепиться выше 10,5 рубля
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в пятницу растет в первые часы торгов в попытке закрепиться выше отметки 10,5 рубля, несмотря на ряд факторов, препятствующих этому, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.20 мск растет на 6 копеек относительно предыдущего закрытия - до 10,49 рубля. А максимально китайская валюта дорожала до 10,53 рубля.
"Основным фактором продолжает выступать смещение баланса в сторону предложения иностранной валюты, который в ближайшие сессии способен усугубиться дополнительными продажами со стороны экспортеров на фоне подготовки к налоговым выплатам. В сложившейся ситуации в рамках торгов пятницы юань может сместиться в середину нашего целевого диапазона 10 – 10,5 рублей", - рассуждает Богдан Зварич из ПСБ.
На следующей неделе видим риски дальнейшего удешевления китайской валюты, добавляет Зварич.
Дальнейшие же тренд рубля определит Минфин своими объемами покупок юаней в рамках бюджетного правила, но случится это на первой неделе лета, отмечает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер".
Что же касается американской валюты, то если с переговоров в столице Пакистана придут конкретные сигналы о соглашении с открытием Ормузского пролива, то цена нефти уйдет ниже 100 долларов за баррель, а при срыве переговоров и возобновлении ударов нефть удержится выше 110, и к середине июня доллар способен приблизиться к 77–79 рублям, ожидает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".