Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня к рублю растет в первые часы торгов - 22.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Китайский юань
https://1prime.ru/20260522/yuan-870134652.html
Курс юаня к рублю растет в первые часы торгов
Курс юаня к рублю растет в первые часы торгов - 22.05.2026, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю растет в первые часы торгов
Курс юаня к рублю в пятницу растет в первые часы торгов в попытке закрепиться выше отметки 10,5 рубля, несмотря на ряд факторов, препятствующих этому, следует... | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T11:51+0300
2026-05-22T11:51+0300
китайский юань
рынок
торги
пакистан
ормузский пролив
богдан зварич
псб
минфин
ук альфа-капитал
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624433_0:195:2947:1853_1920x0_80_0_0_3a3b7135bd204bc2eb5c30e0bc073a67.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в пятницу растет в первые часы торгов в попытке закрепиться выше отметки 10,5 рубля, несмотря на ряд факторов, препятствующих этому, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.20 мск растет на 6 копеек относительно предыдущего закрытия - до 10,49 рубля. А максимально китайская валюта дорожала до 10,53 рубля. "Основным фактором продолжает выступать смещение баланса в сторону предложения иностранной валюты, который в ближайшие сессии способен усугубиться дополнительными продажами со стороны экспортеров на фоне подготовки к налоговым выплатам. В сложившейся ситуации в рамках торгов пятницы юань может сместиться в середину нашего целевого диапазона 10 – 10,5 рублей", - рассуждает Богдан Зварич из ПСБ. На следующей неделе видим риски дальнейшего удешевления китайской валюты, добавляет Зварич. Дальнейшие же тренд рубля определит Минфин своими объемами покупок юаней в рамках бюджетного правила, но случится это на первой неделе лета, отмечает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". Что же касается американской валюты, то если с переговоров в столице Пакистана придут конкретные сигналы о соглашении с открытием Ормузского пролива, то цена нефти уйдет ниже 100 долларов за баррель, а при срыве переговоров и возобновлении ударов нефть удержится выше 110, и к середине июня доллар способен приблизиться к 77–79 рублям, ожидает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
https://1prime.ru/20260522/yuan-870134245.html
пакистан
ормузский пролив
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624433_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_e8d6e11b0a72d74fee0b2274f8134f00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, пакистан, ормузский пролив, богдан зварич, псб, минфин, ук альфа-капитал
Китайский юань, Рынок, Торги, ПАКИСТАН, Ормузский пролив, Богдан Зварич, ПСБ, Минфин, УК Альфа-Капитал
11:51 22.05.2026
 
Курс юаня к рублю растет в первые часы торгов

Курс юаня на Мосбирже растет в первые часы торгов в попытке закрепиться выше 10,5 рубля

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань, рубль и доллар
Юань, рубль и доллар - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2026
Юань, рубль и доллар. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в пятницу растет в первые часы торгов в попытке закрепиться выше отметки 10,5 рубля, несмотря на ряд факторов, препятствующих этому, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.20 мск растет на 6 копеек относительно предыдущего закрытия - до 10,49 рубля. А максимально китайская валюта дорожала до 10,53 рубля.
"Основным фактором продолжает выступать смещение баланса в сторону предложения иностранной валюты, который в ближайшие сессии способен усугубиться дополнительными продажами со стороны экспортеров на фоне подготовки к налоговым выплатам. В сложившейся ситуации в рамках торгов пятницы юань может сместиться в середину нашего целевого диапазона 10 – 10,5 рублей", - рассуждает Богдан Зварич из ПСБ.
На следующей неделе видим риски дальнейшего удешевления китайской валюты, добавляет Зварич.
Дальнейшие же тренд рубля определит Минфин своими объемами покупок юаней в рамках бюджетного правила, но случится это на первой неделе лета, отмечает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер".
Что же касается американской валюты, то если с переговоров в столице Пакистана придут конкретные сигналы о соглашении с открытием Ормузского пролива, то цена нефти уйдет ниже 100 долларов за баррель, а при срыве переговоров и возобновлении ударов нефть удержится выше 110, и к середине июня доллар способен приблизиться к 77–79 рублям, ожидает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2026
ЦБ купил на внутреннем рынке юани на 1,2 миллиарда рублей
11:41
 
Китайский юаньРынокТоргиПАКИСТАНОрмузский проливБогдан ЗваричПСБМинфинУК Альфа-Капитал
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала