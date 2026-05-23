Армения заинтересована в развитии отношений с Россией, заявил Мирзоян
Армения неизменно заинтересована в сохранении и развитии двусторонних отношений с Россией, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.
2026-05-23T16:55+0300
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Армения неизменно заинтересована в сохранении и развитии двусторонних отношений с Россией, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Армению пытаются втянуть в антироссийский лагерь с целью сделать России "как можно больнее". Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев также заявлял, что премьер-министр Армении Никол Пашинян настойчиво затаскивает республику в ЕС, при этом стараясь сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС. "Мы неизменно заинтересованы в сохранении и развитии нормального партнерства с Россией", - сказал Мирзоян в интервью изданию news.am, комментируя заявления российских политиков. По его словам, стратегическое партнерство Армении с США и ЕС не направлено против России, и страна осуществляет взаимовыгодное сотрудничество с иностранными партнерами в различных сферах. Мирзоян в то же время признал, что в отношениях между Россией и Арменией есть проблемы. "Многие из этих проблем и в прошлом: и 10, и 15 лет назад бывали. Не знаю, предположим, экспорт абрикоса, импорт вина, импорт водки и так далее. Мы в конструктивной, здоровой обстановке обсудим это с нашими партнерами (с Россией - ред.), и я надеюсь, что найдем хорошие решения", - добавил он. Президент России Владимир Путин во время переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 1 апреля отметил, что нахождение в Таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению, это вопрос экономического характера. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, но это идет во вред развитию двусторонних отношений с РФ. Пашинян неоднократно заявлял, что страна хочет стать членом Евросоюза, но для этого нужно соответствовать его стандартам. По его мнению, когда это произойдет, возникнет вопрос политического решения.
Глава МИД Мирзоян: Армения неизменно заинтересована в сохранении отношений с Россией
