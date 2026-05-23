https://1prime.ru/20260523/dmitruk-870161102.html
В Раде обратились со срочным призывом к ВСУ
В Раде обратились со срочным призывом к ВСУ - 23.05.2026, ПРАЙМ
В Раде обратились со срочным призывом к ВСУ
Украинские военные должны понять, что их главный враг находится в центре Киева, сказал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук. | 23.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-23T12:13+0300
2026-05-23T12:13+0300
2026-05-23T12:13+0300
спецоперация на украине
украина
киев
рада
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/16/841241653_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_b7c380bd0a8722e9f28541b5a179850f.jpg
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Украинские военные должны понять, что их главный враг находится в центре Киева, сказал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук."Война может остановиться. Но этого не хочет только Зеленский. Война нужна только ему. Эскалация нужна только ему. Сегодня все военные подразделения, все солдаты и офицеры, находящиеся на линии фронта, должны осознать одну простую вещь: их главный враг находится на Банковой (там находится офис президента Украины - Прим.ред)" — говорится в его публикации в Telegram-канале.Депутат отметил, что Украине сегодня нужны политики, которые будут говорить не о новой мобилизации и не о новой крови, а о мире и переговорах. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, киевский режим должен начать договариваться. Он пояснял, что пространство для свободы принятия решений у Украины сокращается по мере наступления российских войск, а продолжение конфликта стало для нее бессмысленным и опасным.
https://1prime.ru/20260522/madyar-870137389.html
https://1prime.ru/20260522/pashinyan-870131543.html
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/16/841241653_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_968224fa769eca3d208ada89fe11b599.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, рада, в мире
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Киев, Рада, В мире
В Раде обратились со срочным призывом к ВСУ
Дмитрук призвал ВСУ понять, что их главный враг находится в центре Киева
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Украинские военные должны понять, что их главный враг находится в центре Киева, сказал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.
"Война может остановиться. Но этого не хочет только Зеленский. Война нужна только ему. Эскалация нужна только ему. Сегодня все военные подразделения, все солдаты и офицеры, находящиеся на линии фронта, должны осознать одну простую вещь: их главный враг находится на Банковой (там находится офис президента Украины - Прим.ред)" — говорится в его публикации в Telegram-канале.
Мадьяр неожиданно высказался об украинском конфликте
Депутат отметил, что Украине сегодня нужны политики, которые будут говорить не о новой мобилизации и не о новой крови, а о мире и переговорах.
Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, киевский режим должен начать договариваться. Он пояснял, что пространство для свободы принятия решений у Украины сокращается по мере наступления российских войск, а продолжение конфликта стало для нее бессмысленным и опасным.
Пашинян сделал громкое заявление о Зеленском