Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Раде обратились со срочным призывом к ВСУ - 23.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260523/dmitruk-870161102.html
В Раде обратились со срочным призывом к ВСУ
В Раде обратились со срочным призывом к ВСУ - 23.05.2026, ПРАЙМ
В Раде обратились со срочным призывом к ВСУ
Украинские военные должны понять, что их главный враг находится в центре Киева, сказал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук. | 23.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-23T12:13+0300
2026-05-23T12:13+0300
спецоперация на украине
украина
киев
рада
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/16/841241653_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_b7c380bd0a8722e9f28541b5a179850f.jpg
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Украинские военные должны понять, что их главный враг находится в центре Киева, сказал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук."Война может остановиться. Но этого не хочет только Зеленский. Война нужна только ему. Эскалация нужна только ему. Сегодня все военные подразделения, все солдаты и офицеры, находящиеся на линии фронта, должны осознать одну простую вещь: их главный враг находится на Банковой (там находится офис президента Украины - Прим.ред)" — говорится в его публикации в Telegram-канале.Депутат отметил, что Украине сегодня нужны политики, которые будут говорить не о новой мобилизации и не о новой крови, а о мире и переговорах. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, киевский режим должен начать договариваться. Он пояснял, что пространство для свободы принятия решений у Украины сокращается по мере наступления российских войск, а продолжение конфликта стало для нее бессмысленным и опасным.
https://1prime.ru/20260522/madyar-870137389.html
https://1prime.ru/20260522/pashinyan-870131543.html
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/16/841241653_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_968224fa769eca3d208ada89fe11b599.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, киев, рада, в мире
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Киев, Рада, В мире
12:13 23.05.2026
 
В Раде обратились со срочным призывом к ВСУ

Дмитрук призвал ВСУ понять, что их главный враг находится в центре Киева

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2026
Украинские военные. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Украинские военные должны понять, что их главный враг находится в центре Киева, сказал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.
"Война может остановиться. Но этого не хочет только Зеленский. Война нужна только ему. Эскалация нужна только ему. Сегодня все военные подразделения, все солдаты и офицеры, находящиеся на линии фронта, должны осознать одну простую вещь: их главный враг находится на Банковой (там находится офис президента Украины - Прим.ред)" — говорится в его публикации в Telegram-канале.
Петер Мадьяр - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2026
Мадьяр неожиданно высказался об украинском конфликте
Вчера, 13:58
Депутат отметил, что Украине сегодня нужны политики, которые будут говорить не о новой мобилизации и не о новой крови, а о мире и переговорах.

Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, киевский режим должен начать договариваться. Он пояснял, что пространство для свободы принятия решений у Украины сокращается по мере наступления российских войск, а продолжение конфликта стало для нее бессмысленным и опасным.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2026
Пашинян сделал громкое заявление о Зеленском
Вчера, 09:46
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАКиевРадаВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала