Куда пойдет доллар после того, как подешевеет до 70 рублей - 23.05.2026, ПРАЙМ
Курс доллара к рублю
Куда пойдет доллар после того, как подешевеет до 70 рублей
Куда пойдет доллар после того, как подешевеет до 70 рублей
Куда пойдет доллар после того, как подешевеет до 70 рублей

Барышников: при благоприятном стечении факторов доллар может вернуться к 65 рублям

МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Рубль продолжает демонстрировать уверенность, и доллар уже опускался до локального минимума 70,06 рубля. О том, какие факторы поддерживают рубль, что ждать от курса в ближайшее время и какую роль играют геополитические сигналы, агентству “Прайм” рассказал управляющий фондом "Майнинг" УК "Рекорд Капитал" Александр Барышников.
Фундамент устойчивости российской валюты закладывался постепенно — после приостановки биржевых торгов долларом и евро из-за санкций рынок перестроился на расчёты в национальных валютах с дружественными странами. Пока регуляторы воздерживаются от публичных заявлений, а ЦБ удерживает высокую ставку в борьбе с инфляцией, рубль продолжит отстаивать достигнутые позиции.
"Уровень 71 за доллар выглядит привлекательным для покупки валюты, однако риск дальнейшего укрепления рубля сохраняется. Минфин пока не в состоянии сдержать этот процесс, и при сохранении текущей конъюнктуры доллар вполне может вернуться к 65 рублям. Ключевые уровни по доллару: поддержка — 70 рублей, сопротивление — 71,75 рубля и 73,63 рубля", — пояснил Барышников.
На следующей неделе, 28 мая, приходится пик годовых выплат. Это стандартный сезонный фактор: в конце каждого месяца экспортеры с валютной выручкой обязаны конвертировать средства в рубли для расчетов с бюджетом. Концентрация этих платежей создает повышенное предложение иностранной валюты на рынке и дополнительно поддерживает рубль. Вполне вероятно снижение доллара под отметку 70 рублей, уверен эксперт.
При этом появился новый сигнал с переговорного фронта. По данным агентств, стороны согласовали финальный проект соглашения между США и Ираном. Документ предусматривает прекращение огня, свободу судоходства через Ормузский пролив под совместным контролем и поэтапную отмену санкций.
“Однако рынок уже усвоил важный урок: это не первый "финальный сигнал". Трамп анонсировал скорое подписание ещё 20 апреля, затем сроки неоднократно переносились. Поэтому оптимизм остаётся дозированным — участники рынка поверят в сделку лишь после официального совместного заявления”, - указал Барышников.
Любой реальный прогресс на переговорах означает снижение нефтяных котировок, а значит — давление на рубль, заключил он.
 
