Куда пойдет доллар после того, как подешевеет до 70 рублей
2026-05-23T02:02+0300
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Рубль продолжает демонстрировать уверенность, и доллар уже опускался до локального минимума 70,06 рубля. О том, какие факторы поддерживают рубль, что ждать от курса в ближайшее время и какую роль играют геополитические сигналы, агентству “Прайм” рассказал управляющий фондом "Майнинг" УК "Рекорд Капитал" Александр Барышников.
Фундамент устойчивости российской валюты закладывался постепенно — после приостановки биржевых торгов долларом и евро из-за санкций рынок перестроился на расчёты в национальных валютах с дружественными странами. Пока регуляторы воздерживаются от публичных заявлений, а ЦБ удерживает высокую ставку в борьбе с инфляцией, рубль продолжит отстаивать достигнутые позиции.
"Уровень 71 за доллар выглядит привлекательным для покупки валюты, однако риск дальнейшего укрепления рубля сохраняется. Минфин пока не в состоянии сдержать этот процесс, и при сохранении текущей конъюнктуры доллар вполне может вернуться к 65 рублям. Ключевые уровни по доллару: поддержка — 70 рублей, сопротивление — 71,75 рубля и 73,63 рубля", — пояснил Барышников.
На следующей неделе, 28 мая, приходится пик годовых выплат. Это стандартный сезонный фактор: в конце каждого месяца экспортеры с валютной выручкой обязаны конвертировать средства в рубли для расчетов с бюджетом. Концентрация этих платежей создает повышенное предложение иностранной валюты на рынке и дополнительно поддерживает рубль. Вполне вероятно снижение доллара под отметку 70 рублей, уверен эксперт.
При этом появился новый сигнал с переговорного фронта. По данным агентств, стороны согласовали финальный проект соглашения между США и Ираном. Документ предусматривает прекращение огня, свободу судоходства через Ормузский пролив под совместным контролем и поэтапную отмену санкций.
“Однако рынок уже усвоил важный урок: это не первый "финальный сигнал". Трамп анонсировал скорое подписание ещё 20 апреля, затем сроки неоднократно переносились. Поэтому оптимизм остаётся дозированным — участники рынка поверят в сделку лишь после официального совместного заявления”, - указал Барышников.
Любой реальный прогресс на переговорах означает снижение нефтяных котировок, а значит — давление на рубль, заключил он.