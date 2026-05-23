https://1prime.ru/20260523/ina-870162933.html
Ирак готовится возобновить экспорт нефти через порт Джейхан, пишут СМИ
Ирак готовится возобновить экспорт нефти через порт Джейхан, пишут СМИ - 23.05.2026, ПРАЙМ
Ирак готовится возобновить экспорт нефти через порт Джейхан, пишут СМИ
Ирак в ближайшие дни может возобновить экспорт нефти через турецкий порт Джейхан, министерство нефти страны ведет переговоры с иностранными компаниями о... | 23.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-23T14:34+0300
2026-05-23T14:34+0300
2026-05-23T14:34+0300
энергетика
нефть
ирак
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0c/868241019_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_330b501788a339386b23dfcea9329326.jpg
БЕЙРУТ, 23 мая — ПРАЙМ. Ирак в ближайшие дни может возобновить экспорт нефти через турецкий порт Джейхан, министерство нефти страны ведет переговоры с иностранными компаниями о возобновлении работы на нефтяных месторождениях, сообщает иракское агентство INA со ссылкой на представителя министерства нефти Ирака Сахиба Базуна. "В ближайшие дни начнется экспорт нефти через турецкий пункт Джейхан, министерство готово к экспортным операциям", — заявил Базун агентству. По его словам, премьер-министр Ирака Али аз-Зейди уделяет особое внимание увеличению государственных доходов, а министр нефти Басим Хадир разработал механизмы работы и будущие проекты ведомства. Одним из ключевых направлений, как отметил представитель министерства, является наращивание доходов за счет экспорта нефти через активизацию экспортных маршрутов и достижение договоренностей между сторонами, вовлеченными в спор вокруг поставок иракской нефти. Базун сообщил, что большинство иностранных компаний, работавших в рамках лицензионных раундов, ранее покинули проекты, а работы на части месторождений были остановлены. При этом, по его словам, нефтяной сектор сохранил месторождения и запасы, а серьезных проблем с добычей или экспортом у министерства нет. Он добавил, что переговоры с иностранными компаниями о возобновлении работы продолжаются.
ирак
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0c/868241019_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_12e72a8702cb9683e2000a25ef8581d6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, ирак
Ирак готовится возобновить экспорт нефти через порт Джейхан, пишут СМИ
INA: Ирак в ближайшие дни может возобновить экспорт нефти через турецкий порт Джейхан
БЕЙРУТ, 23 мая — ПРАЙМ.
Ирак в ближайшие дни может возобновить экспорт нефти через турецкий порт Джейхан, министерство нефти страны ведет переговоры с иностранными компаниями о возобновлении работы на нефтяных месторождениях, сообщает иракское агентство INA
со ссылкой на представителя министерства нефти Ирака Сахиба Базуна.
"В ближайшие дни начнется экспорт нефти через турецкий пункт Джейхан, министерство готово к экспортным операциям", — заявил Базун агентству.
По его словам, премьер-министр Ирака
Али аз-Зейди уделяет особое внимание увеличению государственных доходов, а министр нефти Басим Хадир разработал механизмы работы и будущие проекты ведомства. Одним из ключевых направлений, как отметил представитель министерства, является наращивание доходов за счет экспорта нефти через активизацию экспортных маршрутов и достижение договоренностей между сторонами, вовлеченными в спор вокруг поставок иракской нефти.
Базун сообщил, что большинство иностранных компаний, работавших в рамках лицензионных раундов, ранее покинули проекты, а работы на части месторождений были остановлены.
При этом, по его словам, нефтяной сектор сохранил месторождения и запасы, а серьезных проблем с добычей или экспортом у министерства нет. Он добавил, что переговоры с иностранными компаниями о возобновлении работы продолжаются.