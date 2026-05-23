Ирак готовится возобновить экспорт нефти через порт Джейхан, пишут СМИ - 23.05.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Ирак готовится возобновить экспорт нефти через порт Джейхан, пишут СМИ
БЕЙРУТ, 23 мая — ПРАЙМ. Ирак в ближайшие дни может возобновить экспорт нефти через турецкий порт Джейхан, министерство нефти страны ведет переговоры с иностранными компаниями о возобновлении работы на нефтяных месторождениях, сообщает иракское агентство INA со ссылкой на представителя министерства нефти Ирака Сахиба Базуна.
14:34 23.05.2026
 
Ирак готовится возобновить экспорт нефти через порт Джейхан, пишут СМИ

INA: Ирак в ближайшие дни может возобновить экспорт нефти через турецкий порт Джейхан

БЕЙРУТ, 23 мая — ПРАЙМ. Ирак в ближайшие дни может возобновить экспорт нефти через турецкий порт Джейхан, министерство нефти страны ведет переговоры с иностранными компаниями о возобновлении работы на нефтяных месторождениях, сообщает иракское агентство INA со ссылкой на представителя министерства нефти Ирака Сахиба Базуна.
"В ближайшие дни начнется экспорт нефти через турецкий пункт Джейхан, министерство готово к экспортным операциям", — заявил Базун агентству.
По его словам, премьер-министр Ирака Али аз-Зейди уделяет особое внимание увеличению государственных доходов, а министр нефти Басим Хадир разработал механизмы работы и будущие проекты ведомства. Одним из ключевых направлений, как отметил представитель министерства, является наращивание доходов за счет экспорта нефти через активизацию экспортных маршрутов и достижение договоренностей между сторонами, вовлеченными в спор вокруг поставок иракской нефти.
Базун сообщил, что большинство иностранных компаний, работавших в рамках лицензионных раундов, ранее покинули проекты, а работы на части месторождений были остановлены.
При этом, по его словам, нефтяной сектор сохранил месторождения и запасы, а серьезных проблем с добычей или экспортом у министерства нет. Он добавил, что переговоры с иностранными компаниями о возобновлении работы продолжаются.
 
