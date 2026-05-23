Ирак готовится возобновить экспорт нефти через порт Джейхан, пишут СМИ

2026-05-23T14:34+0300

БЕЙРУТ, 23 мая — ПРАЙМ. Ирак в ближайшие дни может возобновить экспорт нефти через турецкий порт Джейхан, министерство нефти страны ведет переговоры с иностранными компаниями о возобновлении работы на нефтяных месторождениях, сообщает иракское агентство INA со ссылкой на представителя министерства нефти Ирака Сахиба Базуна. "В ближайшие дни начнется экспорт нефти через турецкий пункт Джейхан, министерство готово к экспортным операциям", — заявил Базун агентству. По его словам, премьер-министр Ирака Али аз-Зейди уделяет особое внимание увеличению государственных доходов, а министр нефти Басим Хадир разработал механизмы работы и будущие проекты ведомства. Одним из ключевых направлений, как отметил представитель министерства, является наращивание доходов за счет экспорта нефти через активизацию экспортных маршрутов и достижение договоренностей между сторонами, вовлеченными в спор вокруг поставок иракской нефти. Базун сообщил, что большинство иностранных компаний, работавших в рамках лицензионных раундов, ранее покинули проекты, а работы на части месторождений были остановлены. При этом, по его словам, нефтяной сектор сохранил месторождения и запасы, а серьезных проблем с добычей или экспортом у министерства нет. Он добавил, что переговоры с иностранными компаниями о возобновлении работы продолжаются.

